تراند اليوم : مسجات عيد الاضحى المبارك 2018 احلى رسائل العيد الكبير

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تتقدم أسرة موقع موسوعة الجمهور الإلكترونية إلى عموم الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني والتبريكات، وتتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعم علينا هذا العيد بالصحة والعافية والخير والبركة، ويتقبل الله الطاعات وصالح الأعمال .

يستقبل المسلمون في كل مكان في العالم، عيد الأضحى المبارك بفرحة غامرة وسعادة لا يضاهيها سعادة، حيث يُبرقون إلى بعضهم البعض أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى، التي تعكس معنى الأخوة والمحبة، والفرحة الكبيرة بقدوم العيد الكبير، هنا جمعنا لكم باقة من مسجات عيد الأضحى 2018 ستنال إعجابكم .

احلى رسائل عيد الاضحى المبارك

يُمثل عيد الأضحى فرحة غامرة لدى المسلمون وخصوصاً الأطفال، الذين يستمتعون برؤية الأضاحي، وزيارة أقاربهم مع والدهم، وتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين .

ممكن تغمض عيونكـ

شفت الظلام عيونى هذا العيد من دونكـ

لا تحلم إنى أقولك

عيـــــد سعيــــد

لكن بقولك شي واحد

أنت سعادة كل عيد

يا عسى عيدك مباركـ

وكل لحظاتك تبارك

وجنة الخلد دارى و داركـ

يا واقف بعرفات

ومستجاب الدعوات

لسه الوقت ما فات

تتذكرنا بالدعاء

بمناسبة حلول عيدالأضحى المباركـ

حبيت أقولك

عندك غنم للبيـــع

تقبل الله طاعتك

ومن النار اعتقك

وبالفردوس اسكنكـ

وبالعيد اسعدكـ

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير

جعلكم الله من زوار المسجد الحرام وكل عام وانتم بخير

يا طيور المحبة زوريهم

وبحلول العيد هنيهم

وعن اخبارنا طمنيهم

قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

يا أجمل الناس

تقبل الله منكم حجكم وقبلكم بقبول حسن

اباركلك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه

أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس

بريح العطر والريحان بأيات من القران اهنيك يا احلى انسان

جيت اسابق الساعات لاجل اقول كل عام وأنت بخير

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

كل عيد والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي هي سكناك.

اباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه

يا ويلي قرب يومي والكل بيضحي بذبحي وبيذوق لحمي المرسل خروف العيد.

أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي

ما قدرت أقولها لأحد قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني.

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

أحلى التهانى والورود لك يا سيدى الناس عيدها يومين وانت طول العمر عيدى

العيد فى السنة مرتين لكن انت مفيش منك اتنين