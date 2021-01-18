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تراند اليوم : موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الامارات 2018

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موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الامارات 2018، هنا سنضع بين أيديكم مواقيت صلاة عيد الاضحى في الامارات العربية المتحدة لعام 2018، حيثُ سنضع مواقيت كافة الإمارات المعروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يكون هناك اختلاف كبير بين هذه الامارات، وذلك بسبب تواجدها على خط طول واحد تقريبًا، حيثُ أنّ خطوط الطول واختلافها تُؤثر على اختلاف الساعة والدقائق، لذا كان يجب أن نُطلعكم على موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الامارات 2018.

موعد صلاة عيد الاضحى في الامارات

هنا مواقيت صلاة عيد الاضحى في الامارات العربية المتحدة 2018

 

المدينة توقيت صلاة عيد الاضحى 2018
دبي فى تمام الساعة 6.14 صباحاً
ابو ظبي فى تمام الساعة 6.15 صباحاً
العين فى تمام الساعة 6.11 صباحاً
الشارقة فى تمام الساعة 6.13 صباحاً
راس الخيمة فى تمام الساعة 6.11 صباحاً
عجمان فى تمام الساعة 6.12 صباحاً
الفجيرة فى تمام الساعة 6.12  صباح
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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