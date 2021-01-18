تراند اليوم : موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الامارات 2018

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الامارات 2018، هنا سنضع بين أيديكم مواقيت صلاة عيد الاضحى في الامارات العربية المتحدة لعام 2018، حيثُ سنضع مواقيت كافة الإمارات المعروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يكون هناك اختلاف كبير بين هذه الامارات، وذلك بسبب تواجدها على خط طول واحد تقريبًا، حيثُ أنّ خطوط الطول واختلافها تُؤثر على اختلاف الساعة والدقائق، لذا كان يجب أن نُطلعكم على موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الامارات 2018.

موعد صلاة عيد الاضحى في الامارات

هنا مواقيت صلاة عيد الاضحى في الامارات العربية المتحدة 2018