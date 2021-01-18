تراند اليوم : موضوع تعبير عن عيد الاضحى المبارك بالعناصر

موضوع تعبير عن عيد الأضحى المبارك بالعناصر حيث يعتبر عيد الأضحى المبارك احد الأعياد الخاصّة بالمسلمين، وهو العيد الأكبر، ويأتي بعد عيد الفطر السّعيد بحوالي سبعين يوما تقريبا، وفي هذا اليوم المبارك يتبادل عامة المسلمين التهانِي والتبريكات علي بعضهم البعض، ويقُوموا بذبح الأضَاحي من المواشي بمختلف أنواعها، مثل الأبقار والأغنام، وغيرها ممّا حَلّل الله ذبحه بهذا اليوم العظيم.

يأتي عيد الأضحى المبارك مرّة واحدة خلال العام ويتمّ نحر الأضاحي أي بمعني ذبح الأبقار والماعز والأغنام وغيرها من المواشي، بهدَف التقرب من الله عز وجل، وتوزيع اللحوم علي المُحتاجين والفقراء والمساكين واليتامى وغيرهم من أفراد المجتمع التي تجوز عليهم الصدقة، ويحتفِل عامّة المسلمين بحلول هذا العيد المبارك الذي شرّعه الله عز وجل، ويذكر أنّ للمسلمين عيدان فقَط، العيد الأصغر والعيد الأكبر، والمقصُود هنا بالعيد الأصغر هو عيد الفطر السعيد الذي يأتي بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك، والمقصود بالعيد الأكبر هو عيد الأضحى المبارك الذي يتمّ فيه نحر بعض من انواع8 المواشي.

إن عيد الأضحى المبارك سنة مؤكّدة علي كافة المسلمين، وجميعنا سمِع ودرسه قصة سيدنا إبراهيم علية السلام عندما رأى في المنام بأن الله سبحانه وتعالي أمره بذبح ابنه إسماعيل علية السلام، فعرض نبي الله إبراهيم على ابنه بما رأى فكان رد إسماعيل علية السلام على أبيه قائلاَ: “يا أبتِ افعَل ما تُؤمَر ستَجِدُنِي إنْ شَاءَ الله مِن الصّابرين”، وعندما أقدم سيدنا إبراهيم عليه السلام لذبح ابنه إسماعيل لم تستطع السكين نحر رقبة إسماعيل علية السلام، ومن ثم أمر الله سبحانه وتعالي بنزول جبريل حامل كبش كبير وضخم لينحره إبراهيم علية السلام بدلا من ابنه إسماعيل.

ومن هنا نستوحي فكرة ذبح الأضاحي من قصة سيدنا إبراهيم علية السلام التي حدثناكم إياها وهي سنة من السنن التي شرعها الله سبحانه وتعالي لنا في الأرض، ومن الواجب علينا إتباعها لنيل الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل، كما إن عيد الاضحي المبارك من أعظم السنن التي يؤديها الإنسان المسلم، كما ويؤديها عامة الحجاج كفريضة من فرائض الحج.

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