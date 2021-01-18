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تراند اليوم : موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في البحرين 2018

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عيد الأضحى المبارك هو أحد العيدين الخاصة بالمسلمين، أولها عيد الفطر الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، وعيد الأضحى يأتي بعد انتهاء مناسك الحج ووقوف الحجيج في جبل عرفات، حيثُ ياتي عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، هنا سنُطلعكم على موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في البحرين 2018، تابعونا في هذا الجمهور وتعرفوا على وقت صلاة عيد الاضحى في البحرين لهذا العام عام 2018.

صلاة العيد يعشق أجواءها الاطفال والكبار، ويسعون جاهدين لأداء هذه الصلاة التي يبدأ بعدها النحر، فقد قال تعالى: “إنّا أعطيناكَ الكوثر، فصلِّ لربك وانحر إنّ شانئك هو الأبتر”، ففي هذه الآية دليل واضح على أن ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد أداء صلاة عيد الأضحى.

 

وقت صلاة عيد الاضحى في البحرين

هنا سنتعرف وإياكم على موعد صلاة عيد الاضحى في البحرين، تلك الدولة الخليجية الاسلامية التي فيها الكثير من المعالم الاسلامية والمساجد الجميلة الرائعة.

وقت صلاة عيد الاضحى في البحرين الساعة 6:14 صباحًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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