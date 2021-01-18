تراند اليوم : موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في قطر 2018

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في قطر 2018 تابعونا هنا لتتعرفوا على توقيت صلاة عيد الاضحى في قطر، حيثُ في هذا الجمهور سنُطلعكم على مواقيت صلاة العيد في أشهر مناطق ومحافظات دولة قطر، فيسعى الكثير من المواطنين والوافدين المُقيمين في قطر لأداء صلاة العيد جماعة سواء في العراء أو في المساجد، لذا كان يجب أن نضع لكم هنا موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في قطر 2018، حيثُ يختلف وقت صلاة العيد من محافظة لأخرى ولكن ليس بشكل كبير، فهذا الاختلاف في التوقيت لا يكون كبير ولا يتعدّى الدقائق.

وقت صلاة عيد الاضحى في قطر 2018

اطّلعنا على مواقيت صلاة عيد الاضحى في قطر بعد متابعة دار الافتاء ووزارة الاوقاف القطرية، وذلك حرصًا منا على تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحتكم، وكل عام وأنتم بخير.

وقت صلاة عيد الاضحى في الدوحة الساعة 5:4 صباحًا.