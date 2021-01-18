تراند اليوم : ابحث عن طريقة تحديد وقتي عيدي الفطر والاضحى وعلاقتها بالشهور القمرية واطوار القمر

ابحث عن طريقة تحديد وقتي عيدي الفطر والاضحى وعلاقتها بالشهور القمرية واطوار القمر، من اجل التعرف على اوقات الاعياد كعيد الاضحى والفطر عند المسلمين ترتبط هذه الاوقات بالاشهر القمرية واطوار القمر ارتباطا وثيقا، ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ،وفي الجاهلية كانوا يحددون الاشهر من خلال الاطوار القمرية، حيث لكل طور وقت محدد في الشهر، احيانا يكون كامل واحيانا يكون جزئي ونصف جزئي ونصف كامل ومعتم بالكامل، هذا الامر الذي يبين اهمية الاشهر القمرية واطوار القمر وعلاقتها ببعضها البعض، لذلك سوف نقوم بمساعدتكم في التعرف على حل سؤال ابحث عن طريقة تحديد وقتي عيدي الفطر والاضحى وعلاقتها بالشهور القمرية واطوار القمر كاملا .

طريقة تحديد وقتي عيدي الفطر والاضحى حسب اطوار القمر

ان طريقة تحديد وقتي عيدي الفطر والاضحى يتم من خلال اطوار القمر تحديدها، فعند رؤية الهلال يبدا شهر جديد وينتهي شعر قمري سابق ، ومن هنا يتم التعرف على بداية شهر شوال وشهر رمضان المبارك وغيره من الشهور القمرية، هذا الامر الذي يسير عليه علماء الفلك منذ القدم والتعرف على الاشهر القمرية من خلال اطوار القمر المختلفة.