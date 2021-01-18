تراند اليوم : موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الكويت مواقيت صلاة العيد

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الكويت، الكويت فيها الكثير من المساجد والمعالم الدينية الرائعة حديثة النّشأة أو قديمة، هنا في هذا الجمهور سنُطلعكم على موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت، تابعونا أسفل هذه المقدمة لتتعرفوا على مواقيت صلاة العيد في دولة الكويت لعام 2018م، 1439هـ.

صلاة العيد من أجمل شعائر العيد التي يُؤدّيها المسلمون صبيحة يوم العيد، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، وهاتين الصلاتين متشابهتان في الأداء وفي عدد الركعات، وتليها خطبة يُلقيها الإمام على المُصلين، ومن المستحب أن تتم صلاة العيد في العراء، وذلك سُنة عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

وقت صلاة عيد الاضحى في الكويت 2018

تسعى الأسرة الكويتية لأداء صلاة العيدين، ويحثُ أولياء الأمور أبناءهم على أداء هذه الصلاة التي هي سُنة مأخوذة عن النبي محمد صلّى الله عليه وسلم، هنا سنضع بين أيديكم مواقيت الصلاة في الكويت في محافظاتها المختلفة.

موعد صلاة عيد الاضحى في العاصمة الكويتية يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2018 في تمام الساعة 5.40 صباحًا

فى محافظة الفروانية الساعة 5.40 صباحا.

فى محافظة حولى الساعة 5.40 صباحا

الجهراء الساعة 5.41 صباحا

الاحمدى ومبارك الكبير 5.40 صباحا.

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