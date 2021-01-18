تراند اليوم : موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في السعودية 1439 هـ

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في السعودية، هنا سنُطلعكم على وقت صلاة عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية، حيثُ لم يبقى سوى أقل من شهر على قدوم عيد الأضحى المبارك، ويهلّ المُصلون على المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة المساجد لأداء صلاة العيد كل عام.

صلاة العيد سُنة مؤكّدة، ويجب أن يُؤدّيها جماعة من الناس، وإن لم يُؤدّها أحد يُؤثم الجميع والله تعالى أعلى وأعلم، لذا كان من الواجب علينا أن نُطلعكم على موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية، تابعونا هنا لتتعرفوا على مواقيت صلاة العيد في السعودية.

موعد صلاة عيد الاضحى في كافة مناطق ومدن السعودية

هنا سنضع بين أيديكم مواعيد صلاة العيد، موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية، في كافة المحافظات، تابعونا تالي هذه السطور لتتعرفوا على وقت صلاة العيد في السعودية.