تراند اليوم : واشنطن تحذر و"ترمي الكرة" في الملعب الروسي

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أمام الكونغرس إنه وجه "شخصيا" تحذيرا إلى الروس من مغبة "التدخل" في الانتخابات الأميركية.

وتحدث الوزير الأميركي أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ قائلا: "قلت شخصيا وبوضوح للروس إنه ستكون هناك تداعيات خطيرة للتدخل في عملياتنا الديموقراطية".

وأضاف: "كما أوضحنا الكرة في الملعب الروسي"، واعتبر أن ترامب "واع جيدا للتحديات التي تطرحها روسيا للولايات المتحدة ولحلفائنا وشركائنا".

وشدد على أن "الإدارة ستواصل فرض عقوبات قوية على روسيا، ردا على أنشطتها الخبيثة".

وبشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كرر بومبيو موقف واشنطن بالقول "إن الولايات المتحدة لا ولن تعترف بالضم المزعوم للقرم من جانب

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الكرملين"، مضيفا: "لن يكون هناك أي وقف للعقوبات المتعلقة بالقرم، حتى تعيد روسيا شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا".