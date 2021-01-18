تراند اليوم : اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع .. اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر و محافظة السويس القليوبية الشرقية

أصدر صندوق التمويل العقاري اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع رسميا ، وأصبح الأن متاح الحصول على اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع من خلال كشوفات تحتوي على أسماء جميع أصحاب الشقق ، وأكد صندوق التمويل العقاري لجميع المتقدمين لشقق بأنه يمكنهم الإستفسار عن نتيجة الشقق ، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط (صندوق التمويل العقاري)هذا ويسعى عدد كبير من المتقدمين للاطلاع على اسماء الفائزين الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع بالرقم القومي، والذي ينشره لكم اليوم موقعنا "الخليج 365" من خلال رابط صندوق التمويل العقاري، يمكنكم الضغط على الرابط ومتابعة الاسماء كاملة.

و أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، نشر أسماء المواطنين الفائزين بوحدات الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي في 6 مدن، بترتيب الأولويات، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري "www.mff.gov.eg".

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق انتهى من إجراء ترتيب الأولويات المعلن عنها للمواطنين المتقدمين في 6 مدن، يزد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، وفقًا للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء: المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

وأوضحت "عبد الحميد"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن عدد المدن التي يزد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بلغ 6 مدن، هي: 6 أكتوبر حيث توجد 25 ألف وحدة سكنية متوفرة بينما يصل عدد المُتقدمين إلى 46 ألفًا و226، وحي عتاقة في محافظة السويس حيث توجد 2948 وحدة سكنية متوفرة فيما يصل عدد المُتقدمين إلى 3846، وفي الخانكة بمحافظة القليوبية حيث يوجد 1819 وحدة سكنية متوفرة فيما يصل عدد المُتقدمين إلى 2172.

وتابعت: "وفي فاقوس بمحافظة الشرقية حيث يوجد 481 وحدة سكنية متوفرة فيما يصل عدد المُتقدمين إلى 1025، وفي كفر الدوار بمحافظة البحيرة حيث يوجد 77 وحدة سكنية متوفرة فيما يصل عدد المُتقدمين إلى 954، وفي برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ حيث يوجد 148 وحدة سكنية متوفرة فيما يصل عدد إلى المُتقدمين 1197".

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وأضافت أن عدد المواطنين داخل الأولوية 30 ألفًا و473 مواطنًا، وعقب الانتهاء من جاهزية تلك الوحدات سيتم البدء في إرسال طلبات المواطنين داخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميداني على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه "إن وجد".

وذكرت أن أعداد الوحدات المُتاحة بمدينة 6 أكتوبر قابلة للزيادة، بسبب الرفض الميداني أو الائتماني لدى جهات التمويل لأي من المواطنين الحاجزين بالإعلانين السابع والثامن "الكراسة الزرقاء"، والمحولين من مختلف المدن إلى مدينة 6 أكتوبر في الفترات السابقة، ممن ثبت عدم انطباق شروط منح الدعم أو التمويل عليه.

وأشارت إلى تجهيز وحدات الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي المتبقية، والموزعة بين 18 مدينة ومركزًا، في 9 محافظات، ومن ثمَّ البدء في إرسال طلبات المواطنين المقبولين وداخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميداني على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه "إن وجد".