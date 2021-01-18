تراند اليوم : اعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالجيزة 2018 نتيجة تنسيق المدارس التجريبية “كي جي 1” الجيزة 2018 برقم Kg2 تجريبي ولغات 2018

أعلنت رسميا كافة نتائج المرحلة الاولى لتنسيق رياض الاطفال في المدارس التجريبية الكي جي الجيزة 2018 برقم الملف عبر موقع وزارة التعليم في محافظة الجيزة، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالتسجيل في رياض الاطفال محافظة الجيزة.

فقد صرحت وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات الجيزة، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

وقد أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة في بيان رسمي على إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال سوف يتم إعتمادها وإعلانها عبر موقع مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الجيزه على الرابط التالي من هنا.

كما اعلنت ان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه رياض الأطفال بمحافظة الجيزة بعد عيد الأضحى المبارك ويكون الاختيار حسب العمر المطلوب لمرحلةكي جي 1 وكي جي 2 وكذلك المدارس اللغات التجريبية والمدارس اللغات المتميزة الرسميه.