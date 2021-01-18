تراند اليوم : نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس 2018

نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس 2018 ، الأن لكل الطلاب المصرين ، فلقد انتهت عمليات التصحيح والتدقيق وظهرت نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس 2018 ، نتيجة كلية البنات عين شمس2018نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس 2018نتيجة كلية الحقوق عين شمس2018نتيجة كلية التجاره جامعة عين شمس 2018 نتيجه اداب عين شمس حقوق القاهرة 2018 حقوق جامعة حلوان 2018.

نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس 2018

لكل الاقسام والفرق والشعب اعلنت نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس 2018

وذلك بعد التصحيح ورصد الدرجات وخلافه وبامكان كل طالبة حالا

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على الرابط الي شايفاه تحت وبعدها تكتب رقم الجلوس بس تختار القسم

اللي بتنتميو اليه سواء تعليم اساس رياضيات او علوم ، فيزياء

وحاسب الي- دراسات وطفولة- رياضة تربوي انجليزي ، العلوم

البيولوجية ، رياض الاطفال ، ملابس ونسيج ، علوم فيزيائية ،

كيمياء حيوية وتغذية،

والفرقة الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة

وبعدها تصدر نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس 2018

والتقدير الخاص بكل مادة مع تمنياتنا بالتوفيق

رابط الموقع

http://net.shams.edu.eg/Results_Second/women.aspx