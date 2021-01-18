تراند اليوم : عروض كارفور .. عروض كارفور مصر 2018 بالجنيه

عروض كارفور مصر في 2018 بالجنيه نقدمها اليوم من خلال فقراتنا المتنوعة التي نعرض من خلالها أهم الأسعار، للمواد الاستهلاكية التي تعتبر العنصر المهم خلال الإعداد لشهر الكريم، فقد جرت العادات، والتقاليد في المجتمعات العربية الإعداد لشهر من خلال مجموعة من المواد الغذائية المليئة بالسكريات، والمواد المهمة التي تساعد علي ثبات الصائم في النهار، فقد ورثة العادات من خلال الحكم العثماني للبلاد العربية، من خلال إعداد السفرة خلال الإفطار في التي تحتوي علي العديد من المواد الغذائية مثل الجبن، والحلاوة الطحينية، والمش، وقمر الدين، فمن أجل التعرف علي القائمة الكاملة الخاصة بعروض كارفور، الذي نعرض من خلال عروض كارفور مصر في 2018 بالجنيه.

عروض كارفور مصر في 2018 المواد الغذائية

تستطيع التعرف علي السعر الجديد المقدمة للمواطنين في معارض كارفور المنتشرة في محافظات الجمهورية، والتي تقدم أسعار خيالية من اجل المواطنين، كسرا للأسعار، ومساعدة مباشرة إلي المواطينن في مصر، بسبب تغير الأسعار وارتفاعها، والتي تؤكد علي إن الحملة الحالية من أجل دعم الصائم في ، وتوفير كافة المواد الغذائية المناسبة من أجل الحصول علي الموواد الغذائية، إليكم اهم الأسعار بالجنيه المصري من معارض كارفور مباشرة.

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1 كيلو سمن حلوب زمان 40 جنيه

2 كيلو سمن حلوب زمان 75 جنيه

كيس مكرونة روعة 350 حرام 2.50 جنيه

كيس مكرونة زينة 400 جرام 2.75 جنيه

3 علبة جبنه جرين لاند 500 جرام 26.25 جنيه

سمن الشمس الذهبية 1 كيلو 17 جنيه

سمن روابي 1 كيلو 19 جنيه

سمن جنه 1 كيلو 19 جنيه

سمن كريستال 1 كيلو 19 جنيه

كيلو السكر 9.50 جنيه

عروض كارفور مصر في 2018 ياميش

نقدم لكم الأسعار المتداولة في جميع معارض كارفور التي تقدم أحدث الأسعار المناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية، من أجل إعداد شنطة الكاملة من المواد الغذائية، والياميش، والتي يقدمها المعرض بأسعار منافسة للجميع، فقد صرح مدير معارض كارفور أن الفرصة متاحة الآن في جميع المعارض إلي بداية المبارك، والهدف منها توفير المواد بأسعار مناسبة للجميع، وتقديم تخفيضات تجعل الجميع يحصل علي المؤن المطلوبة ل الكريم.

سعر كيلو التمر من 25 إلى 30 جنية.

سعر كيلو البلح الناشف من 10 إلى 16 جنية.

سعر كيلو المشمشية السوري والتركي من 44 إلى 56 جنية.

سعر لفة قمر الدين المصري من 8 إلى 12 جنية.

سعر لفه قمر الدين السوري بعد ارتفاع سعره من 25 إلى 35 جنية.

سعر لفه التين 400 جرام من 12 إلى 20 جنية.سعر كيلو العر قسوس من 22 إلى 28 جنية.

سعر كيلو القراصيا من 40 إلى 50 جنية.سعر كيلو الخروب من 18 إلى 25 جنية.

سعر كيلو السوبيا من 7 إلى 22 جنية.

سعر كيلو الكركدية من 25 إلى 32 جنية.

سعر كيلو البندق في 2018 من 115 إلى 125 جنية.

سعر كيلو اللوز من 100 إلى 120 جنية.

سعر كيلو عين الجمل من 135 إلى 140 جنية.

سعر كيلو الفستق 125 جنية.

سعر كيلو الكاجو في 2018 من 120 إلى 125 جنية.

يعتبر معرض كارفور من أهم المعارض في مصر التي تقم بشكر عصري العديد من الأسعار من أجل كسر أسعار الغلاء التي ترتفع بسبب الفرق بين الجنيه المصري والدولار الأمركي الذي يؤثر علي أسعار المنتجات الغذائية المتواجدة في مصر، حيث يعتبر كارفور من أهم المعارض التي تسعى من اجل تقديم العديد من الخدمات بأسعار مناسبة للجهور، فكما عودتنا كارفور في كل موسم في رمصان تقديم العديد من العروض المهمة التي تسعاد في تحسن المستوى المعيشي للعائلات، والقدرة علي تحسين الحياة العائلية من خلال تلبية جميع متطلبات الأسرة من مستلزمات شهر الكريم من مواد غذائية وياميش بأسعار منافسة ومخضة كما شاهدنا في القائمة السابقة.