تراند اليوم : اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع

اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع ،و تم نشر أسماء الفائزين في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي داخل الأولوية وفقاً للأولويات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء - الحاجزين بالإعلان التاسع ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: تم الانتهاء من إجراء ترتيب الأولويات المُعلن عنها للمواطنين المتقدمين بالمدن التى يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

حيث جاء فى الترتيب المتزوج ويعول (شاملاً الأرمل / الأرملة وتعول، المطلق / المطلقة وتعول) ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، وذلك فى ضوء البيانات التى تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز.