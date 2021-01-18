تراند اليوم : نتيجة قدرات فنون جميلة الاسكندرية 2018

نتيجة قدرات فنون جميلة الاسكندرية 2018 ، يسعدنا أن نقدم لكم نتيجة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وذلك بعد ظهور النتيجة والتصديق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم .نتائج امتحان قدرات فنون جميلة 2018,موعد اختبارات القدرات 2018 , وظهرت نتائج امتحان قدرات عمارة 2018 , وقد امر السيد وزير التعليم العالى اللجنة المشكلة لمراقبة ومتابعة أعمال اختبارات القدرات بالكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز هذه الاختبارات وذلك برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات السيد الدكتور يوسف راشد ولقد تم الاعلان عن نتيجة اختبار القدرات تربية رياضية جامعة 2018 المنصورة ,فنون جميلة المنصورة نتيجه القدرات 2018 ,امتحان قدرات فنون جميلة 2018 < نتيجة امتحان القدرات فنون جميلة حلوان اليوم ,نتائج إختبار قدرات فنون تطبيقية 2018 ,نتيجة اختبار القدرات فنون تطبيقية دمياط ٢٠١٨ .

و للاستعلام عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2018

مواعيد امتحانات القدرات 2018

الأوراق المطلوبة لتسجيل اختبار القدرات فى الكليات 2018

الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات

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اسماء الناجحين في قدرات فنون الزمالك فنون ٢٠١٨,نتيجة امتحان قدرات فنون جميلة 2018 ,مواعيد امتحانات القدرات 2018 , وقد هدفت اللجنة الى تنفيذ الوسائل التى تضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين لإجراء هذه الاختبارات بالكليات المعنية وكذلك العمل على تقليل الصعوبات والعقبات التى ستواجههم .

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وقد صرح رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على ان عدد الطلاب المتقدمين لحجز اختبارات القدرات للكليات بلغ حتى الآن 60 ألف طالب وطالبة.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2018 وقد صرح المسئول عن اختبارات القدرات عن توافد مئات من الطلاب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها، وقد شملت الأعداد المتقدمة تقدم 609 طالب للتسجيل لاختبارات كلية التربية الرياضية بواقع 442 بنين و 167 بنات، و 139 لكلية التربية الرياضية بالوادي الجديد بواقع 124 بنين و 15 بنات ، كما تقدم 280 طالب بكلية التربية النوعية بواقع 196 طالب بالشعبة الفنية و 84 بشعبة الموسيقى، و كذلك تقدم 147 طالب لكلية الفنون الجميلة بواقع 95 بشعبة فنون و 52 بشعبة عمارة .

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