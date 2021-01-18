تراند اليوم : معرفة نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2018 حسب الاسم والمدرسة مباشرة وزارة التعليم ليبيا مصراتة طرابلس بني غازي

- 1/2
- 2/2
نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 جميع المحافظات
نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 طرابلس
اقرأ أيضاً
نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 ليبيا مصراتة
نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 بني غازي.
نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 الزاوية.
نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 ليبيا البيضاء
نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 سبها.
نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 ليبيا الواحات.
نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 وادي الحياة .
نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 الجفرة .
موقع منظومة الامتحانات الليبية
يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية فور اعتمادها برقم القيد ورقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية
- أو من خلال وزارة التربية والتعليم الليبية
- اختيار نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018
- إدخال رقم القيد أو الجلوس
- الضغط على ظهر عرض النتيجة
- لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية بالتفصيل.
اقترب موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة ترقبونا.
تواصل أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 ولم يتم تحديد موعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.