تراند اليوم : نتائج السادس اعدادي 2018 .. نتائج السادس اعدادي 2018 في العراق الدور الأول موقع ناجح

نتائج السادس اعدادي 2018 في العراق الدور الأول اليوم عبر موقع ناجح و رابط وزارة التربية العراقية والنجاح والسومرية ، نتائج السادس اعدادي 2018 في العراق الدور الأول لطلاب العلمي والأدبي مقدمًا من الخليج 365، في تلك اللحظة، تُعلن القناة الفضائية التربوية نتائج السادس الاعدادي 2018 في جميع محافظات العراق، وقد أكد وزير التربية العراقية من قبل السيد الدكتور محمد الصيدلي، أن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول بجميع الأقسام الأدبي والعلمي ستظهر على موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز.

روابط نتائج السادس اعدادي 2018

تتجه أنظار طلاب نتائج السادس الاعدادي الأدبي-العلمي (الأحيائي+التطبيقي) في العراق الدور الأول 2018 إلى موقع وزارة التربية العراقية، موقع ناجح، موقع النجاح، موقع السومرية نيوز، حيث تقوم تلك المواقع بتقديم خدمة يومية لتقديم آخر أخبار النتائج، حيث رصدت هذه المواقع أن نتائج السادس 2018 قد تظهر في الموعد الذي حدده وزير التربية العراقية، وأيضًا رصدت آخر أخبار عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية، وقد أكدت أيضًا جميعها أن العملية باتت على وشك البت في رصد الدرجات داخل شهادات الطلاب.

إعلن منذ أيام قليلة وزير التربية العراقية نسب النجاح في كل مادة،، حيث جاءت نسب النجاح في نتائج السادس الاعدادي العلمي (الأحيائي) على النحو التالي، الأحياء 77.22%، اللغة العربية 31.60%، الإنكليزية 69.61%، التربية الإسلامية 85.76، الرياضيات 71.55%، الكيمياء 70.52، الفيزياء 79.68.

أما نسب النجاح في نتائج السادس اعدادي 2018 (التطبيقي) فجاءت التربية الإسلامية عند 87.56%، الإقتصاد 66.59، الرياضيات 75.71%، الإنكليزية 60.72%، الكمياء 78.60%، الفيزياء 78.51، تلك هي نسب نجاح نتائج السادس الاعدادي هذا العام، وإليكم النتائج التي من المقرر إعلانها.

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كما يذكر، عند ظهور نتائج السادس اعدادي 2018 بالعراق في المحافظات، سيتم تحميلها عبر برنامج بدي أف، وذلك لسرعة معرفة تلك النتائج والتي ستظهر بالاسم ورقم الجلوس أو التسجيل.

سوف نقوم باضافة روابط المديريات التعليمية حين الاعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لنتائج نتائج السادس الاعدادي 2018 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، كما بالامكان وضع الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب والمديرية التعليمية التي يتبع لها لنقوم فورا الاعلان عن النتيجة بتزويدكم بنتيجة نتائج السادس الاعدادي 2018 كاملة، وكم يمكنكم متابعة موقع وزارة التربية العراقية الذي سوف نضعه لكم لكي تستطيعوا متابعة اخر الاخبار والمستجدات حول نتيجة نتائج السادس الاعدادي 2018 والنتائج الاخرى لباقي المراحل التعليمية، ويمكنكم الدخول الى الرابط التالي بالضغط هنا للدخول المباشر لاخر اخبار ومستجدات الاعلان عن نتائج المديريات التعليمية للصف نتائج السادس الاعدادي ، والتي سيتم توفيرها فور الاعلان عن النتيجة في المحافظات الثمانية عشر في الجمهورية العراقية، مع امنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في دراستكم.