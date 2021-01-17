تراند اليوم : خطف وقتل أجانب في أفغانستان

قتل مسلحون 3 أجانب بعد خطفهم، الخميس، في العاصمة كابل، كانوا يعملون لصالح شركة أغذية دولية في أفغانستان، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.

وأعلن دبلوماسي كبير في كابل أن الأشخاص الثلاثة كانوا يعملون لدى شركة "سود يكسو" ثاني أكبر شركة للأغذية وخدمات المطاعم في العالم..

وقال المتحدث باسم قائد شرطة كابل، حشمت ستانكزاي، لرويترز: "تعرض هندي وماليزي ومقدوني للخطف وقتلوا. عثرنا على جثثهم".

وأوضح مسؤول أمني أفغاني أنهم عثروا على بطاقات هوية إلى جانب جثث الضحايا ويسعون للحصول على تأكيد بشأنها من الشركة.