تراند اليوم : محاكمة "عائلة داعشية" قتلت 370 عراقيّا بطريقة مروّعة

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء، أن ثمانية أشخاص من عائلة واحدة متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، سيحاكمون بتهمة قتل 370 شخصا جنوب الموصل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على 8 إرهابيين وهم من عائلة واحدة تولوا قيادة أعمال التنظيم في جنوب الموصل".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب مجزرة الخسفة بإلقاء منتسبين إلى القوات الأمنية ومدنيين في حفرة كبيرة وعميقة في منطقة حمام العليل".

وتقع حفرة "الخسفة" السيئة الصيت، وهي عبارة عن منخفض طبيعي كبير، على بعد 8 كيلومترات جنوب الموصل، وتعد إحدى أكبر المقابر الجماعية في العراق وقد استخدمه الإرهابيون لتنفيذ إعدامات.

وأكد بيرقدار أن المتهمين "شاركوا في إعدام 370 مدنياً ومنتسباً إلى القوات الأمنية واعتقال 400 شخص من أهالي الموصل"، مبيناً أن "المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم عديدة وتم تصديق اعترافاتهم قضائياً واتخاذ كافة الإجراءات بحقهم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".

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وأعلنت القوات العراقية في العاشر يوليو 2017 استعادة السيطرة على مدينة الموصل بعد تسعة أشهر من المعارك الدامية، قبل أن تفرض سيطرتها في نهاية شهر أغسطس من العام نفسه على كامل محافظة نينوى.