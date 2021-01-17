تراند اليوم : فيديو: أمريكي يكسب 8.8 مليون دولار بسبب "الخيانة الزوجية"

واشنطن/ الخليج 365

كسب رجل أعمال أمريكي قضية بـ8.8 مليون دولار أمريكي، بعد أن اشتكى للقضاء على زوجته التي كانت تخونه باستمرار مع عشيقها، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وأشار الزوج، كيث كينغ، الذي يدير معارض "BMX" الشهيرة، إلى أن زوجته كانت تلتقي بعشيقها كل ما غادر هو المدينة، بعد زواج دام أكثر من 33 عاما.

كما عبر الرجل عن حالة العلاقة المثالية مع زوجته، قبيل "دخول العشيق، فرانسيسكو هوزار، إلى حياتهما الزوجية وتدمير كل شيء بينهما".

واكتشف الرجل خيانة زوجته لأول مرة في عام 2015، بعد العثور على مقاطع صوتية مسجلة على هاتفها المحمول. وعندها، قام كيث بالاتصال مع العشيق وإبلاغه بضرورة الابتعاد عن زوجته التي يحب.

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وبعد مضي أشهر، اكتشف الرجل أن العلاقة لم تنته كما تراءى له، بل استمرت سرا بين الزوجة والعشيق. وحدث ذلك، عندما تركت الزوجة المنزل وانتقلت للعيش في منطقة أخرى، حيث صدم كيث عند قيامه بأول زيارة إلى شقتها الجديدة، ليكتشف أن العشيق متواجد هنالك أيضا.

كما وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظات المواجهة بين الزوج والعشيق، عند التقائهما على باب الشقة الجديدة للزوجة.

وتعتبر ولاية نورث كارولينا إحدى ست ولايات أمريكية، تسمح للزوج "المهجور" بمقاضاة الطرف الآخر، في حال ثبت وجود عامل يؤثر على المودة السائدة فيما بينهما.