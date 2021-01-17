تراند اليوم : الجيش الأردني يتصدى "لدواعش" قدموا من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الخميس، أنه تصدى لعدد من مسلحي تنظيم "داعش"، بعد محاولتهم الاقتراب من الحدود الشمالية للمملكة مع سوريا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إنه "ظهر يوم الثلاثاء، ونتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة داعش الإرهابية التي تم مطاردة عناصرها في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا".

وأضاف البيان: "تم تطبيق قواعد الاشتباك فورا معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة، من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية".

وتابع: "استمرت عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة حتى ظهر يوم الأربعاء، دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم".

وأوضح البيان أن القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك.

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وختم: "تؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي عصابات أو عناصر إرهابية بالقوة، ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود المملكة من هذه العصابات التي يتم مطاردتها والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية".