تراند اليوم : نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2018 بابل :::: نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2018 بابل

اليكم نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2017 الدور الثاني لجميع محافظات العراق ،حيث ننشر النتائج حصريا واليكم النتائج مصوره من المديريات ومراكز الفحص للدراسة المتوسطة.

اعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلبة الثالث المتوسط في الامتحانات الوزارية / الدور الاول للعام الدراسي 2018 وقال مصدر في تصريح : ان المديرية سلمت نتائج الاعتراضات لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ليتم اعلانها اعتبارا من اليوم.

واشار: الى وجود تغييرات في نتائج امتحانات الدور الاول للصف الثالث المتوسط لعدد من الحالات في ضوء الاعتراضات التي تسلمتها المديرية.

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط ستنشر رسميا خلال ساعات لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حيث بامكانهم التعرف فورا على نتيجة الاعتراضات في الثالث المتوسط للعام 2018 حسب الاسم .

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هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اعتراضات اختبار الثالث المتوسط 2018 بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي