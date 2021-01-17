تراند اليوم : هنا: نتائج السادس الاعدادي 2018 "موقع وزارة التربية العراقية" نتائج الامتحانات السادس العلمي 2018 موقع السومرية نيوز ناجح الفرات

زادت عمليات البحث عبر محركات البحث عن روابط ومواعيد اظهار نتائج السادس الاعدادي علمي وادبي في العراق للعام 2018 .

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اكتمال جميع عمليات تصليح الدفاتر الامتحانية لخاصة بامتحانات السادس الاعدادي، وحدد موعد الشبه الرسمي هو يوم الاحد من الاسبوع القادم اي يصادف 2018/8/5 موعد لاعلان النتيجة رسميا لجميع المحافظات العراقية.

نتائج السادس الاعدادي 2018

زوارنا في العراق طلاب الصف السادس الاعدادي للعام 2018 نقدم لكم آخر أخبار نتائج السادي العلمي في العراق وروابط الفحص المباشرة لجميع المحافظات العرقية مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

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فقد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية يؤكد بأن اعلان نتائج السادس الاعدادي سيكون خلال الاسبوع الاول من شهر اغسطس القادم وان العمل مازال مستمر من قبل وزارة التربية لاكتمال عملية التصحيح.

يمكنكم التعرف على نتائج السادس العلمي مباشرة فور الاعلان عنها عبر الرابط التالي :-

الروابط الرسمية لنتائج الامتحانات في العراق