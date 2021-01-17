تراند اليوم : شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس اعدادي 2018 .. وزارة التربية العراقية نتائج السادس اعدادي 2018

شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس اعدادي 2018 بالرقم الامتحاني ، وتسود حالة من الترقب والانتظار نراها على وجوه الطلاب والطالبات في الجمهورية العراقية، بعد الانتظار الكبير لمعرفة نتائج السادس اعدادي، التي كان من المتوقع اعلانها بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، حيث لم يصدر الى الان اي تصريحات من قبل وزارة التربية العراقية حول موعد الاعلان عن النتائج، وبدورنا في صحيفتنا الاخبارية قمنا بالتواصل مع مصادر في داخل وزارة التربية، لمعرفة اخبار النتائج في المحافظات العراقية، وموعد الاعلان الرسمي للنتائج الخاصة نتائج السادس اعدادي 2018، حيث سيعرض موقع شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس اعدادي2018 بالاسم ورقم الامتحان.

فقد اكدت مصادر من المكتب الاعلامي التابع لوزارة التعليم ان عمليات التصحيح والرصد الى الان لم يتم الانتهاء منها، وهم الان في العمليات النهائية القريبة لانهاء النتائج، واكد ان السبب في التاخر عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تمتع كوادر الهيئة التدريسية العاملة في مراكز الفحص للدفاتر الامتحانية المركزية في الوزارة .

هذا وشدد المكتب الاعلامي التابع لوزارة التربية العراقية الطلاب واولياء الامور بعدم الانسياق وراء الاكاذيب، مؤكدين الى ان كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر هي نتائج مزورة وغير صحيحة.

وسيتم نشر النتائج فور الاعلان عنها من قبل الوزارة وسيتم نشرها عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة .

كما سيقوم موقع المشر ق نيوز بنقل النتائج الخاصة بكم فور اعلانها من وزارة التربية العراقية، وبامكانكم مشاركتنا عبر التعليقات اسفل الجمهور وتزويدنا بالاسم والمحافظة والرقم الامتحاني لتزويدكم بالنتيجة الخاصة بكم في الثالث المتوسط قبل الاعلان عنها على المواقع الاخرى.

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سوف نقوم باضافة روابط المديريات التعليمية حين الاعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لنتائج نتائج السادس الاعدادي 2018 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، كما بالامكان وضع الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب والمديرية التعليمية التي يتبع لها لنقوم فورا الاعلان عن النتيجة بتزويدكم بنتيجة نتائج السادس الاعدادي 2018 كاملة، وكم يمكنكم متابعة موقع وزارة التربية العراقية الذي سوف نضعه لكم لكي تستطيعوا متابعة اخر الاخبار والمستجدات حول نتيجة نتائج السادس الاعدادي 2018 والنتائج الاخرى لباقي المراحل التعليمية، ويمكنكم الدخول الى الرابط التالي بالضغط هنا للدخول المباشر لاخر اخبار ومستجدات الاعلان عن نتائج المديريات التعليمية للصف نتائج السادس الاعدادي ، والتي سيتم توفيرها فور الاعلان عن النتيجة في المحافظات الثمانية عشر في الجمهورية العراقية، مع امنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في دراستكم.