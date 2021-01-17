تراند اليوم : فرنسا تعتمد تقنية الـ VAR مع بداية الموسم

أفادت الإدارة الفنية للتحكيم في فرنسا، الأربعاء، أن تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) التي سيبدأ استخدامها في البطولات المحلية لكرة القدم في موسم القادم، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من المباراة الأولى للدوري في الـ 10 من أغسطس.

ويلتقي ناديا مرسيليا وتولوز في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي للموسم المقبل في اليوم المذكور، والذي سيشهد البدء رسميا باعتماد التقنية في البطولات الفرنسية، بما يشمل الدوري بكل مراحله، والكأس وكأس الرابطة بدءا من منافسات الدور ربع النهائي.

وأفاد مسؤولو التحكيم في بطولة فرنسا، أن حكمين مساعدين للفيديو ومسؤول أو مسؤولين اثنين من التقنيين، سيتولون الإشراف على هذه التقنية خلال كل مباراة في الدوري.

ومن المقرر أن يتم اعتماد مركز تحكيم رئيسي لهذه التقنية، على غرار المركز الذي أقيم في موسكو خلال نهائيات كأس العالم، بدءا من النصف الثاني من الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وبناء على توصيات الإدارة الفنية للتحكيم، سيتم عرض شريط مصور قصير أو رسالة عبر الشاشة موجهة للمشجعين قبل بداية كل مباراة، تشرح تقنية "في ايه آر" واستخداماتها.

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ويمكن استخدام التقنية في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.