تراند اليوم : نتيجه تنسيق رياض اطفال القاهره 2018 : موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق رياض الاطفال للمدارس التجريبية : نتيجة تقديم رياض الأطفال 2019

تقديم رياض الأطفال يتم بواسطة الرقم القومي للطفل المدون في شهادة الميلاد الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بإدخال رغبات المدارس في الإدارة التعليمية التابع لها، مع الأخذ في الإعتبار أن ترتيب الرغبات لا يعني بالضرورة قبول الطفل في أول رغبة، فذلك يتوقف على اعتبارات السن والأماكن المتوفرة، كما يمكن لولي الأمر تعديل الرغبات التي أدخلها الكترونياً طوال فترة التقديم، دون أن يكون له الحق في التعديل بعد انتهاء الفترة المخصصة للتقديم في الثلاثون من يونيو الجاري.

يلتزم ولي الأمر بإدخال محل السكن بشكل صحيح، حيث أنه يعد أهم معيار من معايير القبول في المدارس، كما يمكن لولي الأمر في حالة إذا ما تعسر عليه التقديم الكترونياً، أن يتوجه إلى المدرسة التي يرغب في الإلتحاق بها، مع صورة من شهادة الميلاد الإلكترونية الخاصة بالطفل وبطافة الرقم القومي، من أجل التسجيل في وحدة المعلومات الإلكترونية التابعة للمدرسة.

التقديم لرياض الأطفال متاح من خلال مواقع المديريات التعليمية في المحافظة التابع لها، على أن يكون بداية تقديم المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بداية من الأول من يونيو وحتى الثلاثون منه، وبعد ذلك بـ 15 يوماً تظهر النتيجة، وبعدها بأسبوع يتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لمن لم يتم قبولهم في تنسيق المرحلة الأولى.

أولاً: تقديم رياض الأطفال بمحافظة القاهرة

فتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أبوابها للراغبين في التقديم إلكترونياً لأبنائهم للإلتحاق برياض الأطفال 2019 بمدارس المحافظة الرسمية والرسمية المميزة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو و30 من نفس الشهر، في مدارس المحافظة الرسمية لغات والحكومية والرسمية المميزة والمستقبل، مع الأخذ في الإعتبار عدد من الشروط الواجبة للتقديم الكترونياً من على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي هي كالتالي

شروط التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

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التسجيل في الموقع بداية من يوم الجمعة 1 يونيو وحتى يوم السبت 30 من نفس الشهر، دون وجود استنثاءات في المواعيد المحددة.

لا يلتزم ولي الأمر بتقديم أي ملفات ورقية للمدرسة قبل ظهور نتيجة التنسيق.

السن المطلوب للتقديم والقبول في تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم.

يجب أن تكون محل الإقامة في القاهرة ومدون ذلك في بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

يجب إدخال معلومات صحيحة في استمارة التقديم الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بطبع ايصال التقديم ليكون ورقة مطلوبة من أوراق التقديم للمدرسة فيما بعد.

يتحمل ولي الأمر المسئولية كاملة في حالة أي خطأ أو تزوير في البيانات المُدخلة.

يتابع ولي الأمر النتائج والمواعيد خلال المدة المحددة.

الإلتزام بدفع المصروفات إلى المدرسة بعد ظهور النتيجة وخلال الفترة المحددة، وإلا يعتبر التقديم لاغياً ويشطب اسم الطفل.

يختار ولي الأمر اجبارياً خمس رغبات سواء في الإدارة الواحدة أو عدد من الإدارات.

رابط التقديم لتسجيل رياض الأطفال بالقاهرة من هنا

ثانيا: تقديم رياض الأطفال بمحافظة الجيزة

يبدأ التسجيل في مدارسة محافظة الجيزة الرسمية والرسمية المميزة لرياض الأطفال 2019، بداية من الجمعة 1 يونيو وحتى السبت 30 من نفس الشهر، بواسطة ولي الأمر فقط، مع التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بدقة من أجل احتساب سن الطفل في الأول من اكتوبر.

يلتزم ولي الأمر بالمربع السكني في إدخال رغبات المدارس المراد الإلتحاق بها، والسن المطلوب للطفل من أربع سنوات حتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم، السن الأقل أو الأكثر من ذلك ولو بيوم واحد يتم استبعاده من استمارة التقديم.

تنقسم المدارس الرسمية في محافظة الجيزة إلى ثلاثة عشر قطاع، وكل قطاع يشمل عدد من المدارس الرسمية والرسمية المميزة التي يمكن التقديم فيها في استمارة التقديم الإلكترونية، ويمكن تكرار التسجيل بنفس الرقم القومي للإدارة التابعة لنفس القطاع في المربع السكن التابع له محل إقامة ولي الأمر، وتكرار التسجيل لنفس الرقم في المدارس الرسمية المتميزة لغات.

بعد ظهور نتيجة التنسيق، يتوجه ولي الأمر مع الطفل من أجل تقديم ملف التقديم، وتتولى لجنة خاصة استلام الملف ومطابقته مع ما تم ادخاله من بيانات الرقم القومي ومحل السكن، وفي حالة عدم المطابقة سواء بإختلاف السن أو بعدم تبعيه محل السكن للمربع السكني للمدرسة يتم استبعاد الطفل من طلب التنسيق.

ملف التقديم يجب أن يحتوى على أصل شهادة الميلاد الإلكترونية الخاصة بالطفل، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف كامل للدمغات، و10 صورة حديثة للطفل، واثبات محل السكن بوصل ماء أو كهرباء أو غاز أو تليفون.

رابط التقديم لرياض الأطفال بالجيزة

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن انتهاء فترة التقديم الإلكتروني للأطفال الراغبين في الإلتحاق برياض الأطفال بالمحافظة للعام الدراسي الجديد 2018-2019، وقد تم إعلان النتيجة رسمياً الآن ويمكن الإستعلام عنها بواسطة الرقم القومي الخاص بالطفل من هنا.

ثالثا: تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية

يبدأ التقديم لرياض الأطفال 2019، بمدارس محافظة الإسكندرية الرسمية والرسمية لغات، الكترونياً بداية من يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري ولمدة شهر حتى الجمعة 20 يوليو، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على أن يتم إعلان شروط وقواعد التقديم مع بداية فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية.

رابط التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية