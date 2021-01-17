تراند اليوم :  ارطغرل 106 موقع النور الحلقة 106 قيامة أرطغرل الحلقة 106 مترجمة للعربية HD

ارطغرل 106 موقع النور الحلقة 106 قيامة أرطغرل الحلقة 106 مترجمة للعربية HD ،و بثت قناة TRT التركية وموقع النور أرطغرل الحلقة 106 ،ويواصل المسلسل التركي قيامة ارطغرل في الحلقة 106 عرض صراعات الغازي أرطغرل مع المغول والصليبين ومع الخونة والجواسيس.وفي قيامة ارطغرل الحلقة 106 الجزء الرابع ،يذهب أرطغرل إلى قصر السلطان علاء الدين ويتواجه مع الأمير سعد الدين كوبيك ويكشف خيانته أمام السلطان ويقول أرطغرل له"هناك الكثير من الاثمان ستدفع والكثير من الحسابات التي ستسأل".

ويقول له أرطغرل " هناك الكثير من الرؤوس التي ستأخذ أيها الأمير سعد الدين".

السلطان علاء الدين يقول لأرطغرل لتقل كل شكوكك بوضوح ويقدم له نسخة من رسالة أرسلها أريس إلى الامبراطور تثبت خيانة سعد الدين كوبيك.

ويسأل السلطان أرطغرل من هو الأمير الخاين أمام الجميع فيجيبه" هو الأمير سعد الدين كوبيك".

وفي أحداث قيامة ارطغرل 106 يعود البطل المغوار حامي حمى الدار ديندار.

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