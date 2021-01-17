تراند اليوم : رسائل عيد الحب مسجات عيد الحب رسائل الفلانتين

رسائل عيد الحب مسجات عيد الحب رسائل الفلانتين : يحتفل العالم أجمع اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، بعيد الحب المعروف بالفلانتين داي، ويتميز الفلانتين بعدد من التقاليع المستحدثة وهي تبادل الهدايا والورود والدباديب ذات اللون الأحمر بين الأهل والأحباب والأصدقاء، حيث يعد عيد الحب وسيلة للتعبير عن الحب والإهتمام والمشاعر المتبادلة بين الطرفين، وهو يكون فرصة جيدة للبوح بمشاعر قد لا تسمح الظروف بتبادلها خلال أوقات العام المختلفة مع زحمة الحياة وكثرة متطلابتها، لذا جاء الفلانتين كوسيلة لتوصيل تلك المشاعر بطريقة لطيفة وسهلة ومميزة تبقى ذكراها لسنوات عديدة.

وننشر في التقرير التالي عدد من الصور والرسائل المميزة الخاصة بعيد الحب والتي يمكن تبادلها بسهولة بين الأحباب والأزواج واخبارهم من خلالها بالمشاعر التي تكنوها لهم، هذا إلى جانب الهدايا والتي تكون البسيطة منها معبرة بشكل أكبر عن الكبيرة، فيكفي الزهور وعبارات التهاني والخطابات المكتوبة بخط اليد والتي تغني عن آلاف الهدايا الأخرى الأغلى ثمناً دون مشاعر تذكر، مع العلم أن عيد الحب لا يقتصر على الأحباب فقط إذ أنه يمكنه اخبار أهلك بأنك تحبهم في الفالانتين، أخبر أمك وأبيك وأخوتك وأصدقائك الآن أنكم تحبهم وتمنى لهم عام سعيد مليئ بالحب والأمل.