تراند اليوم : رسائل عيد الحب مسجات عيد الحب رسائل الفلانتين

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رسائل عيد الحب مسجات عيد الحب رسائل الفلانتين : يحتفل العالم أجمع اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، بعيد الحب المعروف بالفلانتين داي، ويتميز الفلانتين بعدد من التقاليع المستحدثة وهي تبادل الهدايا والورود والدباديب ذات اللون الأحمر بين الأهل والأحباب والأصدقاء، حيث يعد عيد الحب وسيلة للتعبير عن الحب والإهتمام والمشاعر المتبادلة بين الطرفين، وهو يكون فرصة جيدة للبوح بمشاعر قد لا تسمح الظروف بتبادلها خلال أوقات العام المختلفة مع زحمة الحياة وكثرة متطلابتها، لذا جاء الفلانتين كوسيلة لتوصيل تلك المشاعر بطريقة لطيفة وسهلة ومميزة تبقى ذكراها لسنوات عديدة.
وننشر في التقرير التالي عدد من الصور والرسائل المميزة الخاصة بعيد الحب والتي يمكن تبادلها بسهولة بين الأحباب والأزواج واخبارهم من خلالها بالمشاعر التي تكنوها لهم، هذا إلى جانب الهدايا والتي تكون البسيطة منها معبرة بشكل أكبر عن الكبيرة، فيكفي الزهور وعبارات التهاني والخطابات المكتوبة بخط اليد والتي تغني عن آلاف الهدايا الأخرى الأغلى ثمناً دون مشاعر تذكر، مع العلم أن عيد الحب لا يقتصر على الأحباب فقط إذ أنه يمكنه اخبار أهلك بأنك تحبهم في الفالانتين، أخبر أمك وأبيك وأخوتك وأصدقائك الآن أنكم تحبهم وتمنى لهم عام سعيد مليئ بالحب والأمل.
نفسى أقولك بحبك وبموت فيك ..
بس خايف أتسرع ويكون اللى جوه قلبى اكتر من كلمه بحبك وبموت فيك !
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يا هادى فى رقتك ..
وتقيل وكبير فى كلمتك ..
وجامك فى مشيتك ..
واحشنى يا عسل [ حضرتك ] ..
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بكت السماء الصافية الزرقاء ..
فسقطت منها دمعتان ..
فأنبتت الأرض وردتان ..
بسمتك وطيبه قلبك !
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مكان القمر لقيتك ..
وجوه قلبى خبيتك ..
ملكت قلبى بروحك ..
حبيب قلبى سميتك ..
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أرسلك همسة حب تغنيلك ..
لهفة قلبى تناديلك ..
دمعة حزن تشكيلك ..
أحلى بوسة على خدك أهديلك
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أهدى ليك وردة ياسمين ..
لونها لون قلبك تصبح عليك ..
وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى ..
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لو أن الحب كلمات تتكتب ..
لانتهت اقلامى من زمان ..
ولكن الحب ارواح ..
فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!
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كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى [ حياتى ، عمرى ، رسايلى ] ..
إلا حبك عمره ما [ ينتهى ] ..
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نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق ..
علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى ..
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لو جمعت أيام عمري من فرح ..
ما تساوى لحظة من وقتى معك ..
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اللهم إنى أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك ..
فإجمعنى وإياه فى الجنة يارب العالمين ..
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تعلن خطوط قلبى عن إقلاع رحلة حبى ..
الرجاء من مطار قلبك الإذن لها بالهبوط ..
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ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها ..
تصبحى على خير يا أحلى وأعذب وأرق مخلوق ..
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على ذوقى إخترتلك إسم ..
أول حرف (ر) ، ثانى حرف (و) ، ثالث حرف (ح) ، رابع حرف (ى) .. [ روحى ] <3
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ساعة يختفى صوتك أعيش بعالم النسيان ..
لا تقطع عنى الصوت ما أقدر على الحرمان ..
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يا ريتنى كنت الشمس عشان اطل عليك ..
ويا ريتنى كنت القمر علشان اشوف عينيك ..
بس للأسف انا بشر مقدرش غير انى اشتاق اليك ..
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تسأل يا حبيبى بحبك قد إيه ؟
ده حبك يا حبيبى بالعالم واللى فيه ..
بالشمس والقمر ، بالنجمة والسهر ، بالبحر والشجر ..
ده حلم أنا عايشه بيه ..
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أفتخر انك حبيبى وانك الحب الحقيقى ..
يكفى إنى لو ذكرتك أنسى أحزانى وضيقى ..
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سلامى للحرامى اللى سرق كل اهتمامى ..
مين بعطفه يحتوينى له كل حبى واحترامى !
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دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة ..
فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك اجابة ..
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يكفينى من عمرى لحظتين ..
لحظة تكون فيها سعيد ..
ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد ..
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فى ناس عن العيون بتغيب ..
وأجمل ذكريات بتسيب ..
وتيجى سيرتهم نبتسم ..
علشان فى قلوبنا مش بتغيب ..
ومهما كانت صورتهم بعيد ..
هتفضل فى القلب غلاوتهم بتزيد ..
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كل لحظة فى عمرى نفسى اكون وياك ..
كل دقة قلبى بتقول بهواك ..
كل حلم فى منامى يكون معاك ..
عارف ليه ؟ .. علشان بحبك وبهواك ..
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أحبك بجنون ..
خليهم يعرفوا ..
هيعملوا ايه ..
ممكن يزعلوا ؟!
من البحر يشربو ..
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مش بعيد أنك بعيد !
المهم إنك بخير ..
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أنا هنا يا ابن الحلال ..
ورقمى عندك بالجوال ..
إمتى تحن وتدينى إتصال ؟!
ولا البعد غَير الأحوال ..؟
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لا تدور على الرسالة !
دور على قلبى اللى يحبك ..
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أحبك فلا تسألنى ما الدليل !
فهل سمعت رصاصة تسأل القتيل ..؟
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أرسل حمامة سلام ..
بفمها وردة غرام من الولهان ..
لأغلى وأعز إنسان ..
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لو كان الحب كلمات تكتب لأنهيت أقلامى ..
لكن الحب أرواح .. فهل تكفيك روحى ..؟
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همسة حب تغنيلك ..
لهفة شوق تناديلك ..
دمعة ألم تشكيلك ..
أحلى سلام أهديلك ..
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احبك حب ماله حد ..
احبك رغم هذا البعد ..
احبك لو يطول الصد ..
احبك موت يا غالى ..
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مساء الورد على الورد ..
مساء الشوق لأهل الذوق ..
مساء الحب يا كل الحب ..
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من السهل أن أنسى روحى ..
ولكن من الصعب أن أنسى روح سكنت روحى ..
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أقول لك شئ ماتتوقعه !؟
[ أنا حامل ] .. حامل لك كل الحب والإعجاب والشوق واللهفة ..
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بصراحة بس لا تزعل !
أنت الدنيا وكل شجونى وأغلى شئ بعيونى ..
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يسعد صباح الورد يا طيب القلب ..
صباحك يرد الروح ويخلى باب القلب مفتوح ..
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الورد يذبل لو طال الأمد ..
والجمر يطفى ويتحول رمد ..
ومعزتك بقلبى تبقى للأبد ..
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بهمس الحب ناجيتك ..
فى جوف القلب خبيتك ..
بكل حواسى حبيتك ..
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يا أرض احفظيه ..
يا سماء احرسيه ..
يا دقايق اسعديه ..
ده حبيبى وبموت فيه ..
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عطشان والدنيا مطر ..
والعين ما بتشبع نظر ..
مشتاق يا احلى بشر ..
كيفك يانور القمر ..؟
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إن قلت أحبك قليل ..
مين يوصف المستحيل ..
حبى لك شئ خيالى ..
حب ماله مثيل ،، أحبك ..
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عطشان أرويك ..
زعلان أراضيك ..
أنا كلى أشواق تحويك ..
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لا تحسب إنى طول الوقت ناسيك ..
دقات قلبى كلها تقول بموت فيك ..
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أوجه الشبه بينك وبين الدم !
الإثنين يخشوا القلب ،، بس إنت ما تخرج ..
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لو يحرمنى الزمن من لقياك ..
فلن يحرمنى من ذكراك ..
أحبك وأوعدك ما أنساك ..
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
شركة الإتصالات: الرقم اللى تحت قرفقنا من كتر الرسايل !
إديله وش شكله بيحبك ..
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تمنيت أن أكون دمعة ..
حتى أولد فى عينيك ..
وأعيش على خديك ..
وأموت عند شفتيك ..
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أنت مطلوب فى شرطة الحب ..
بتهمة سرقة قلبى !
ولا تطلع إلا بكفالة قيمتها 1000 بوسة