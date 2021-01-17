تراند اليوم : تامر حسني يحيي حفله الأول في السعودية

أثار خبر إعلان إحياء تامر حسني لحفل فني في مدينة جدة، نهاية مارس المقبل، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام أنه سيحيي حفله الأول في السعودية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

وقد أثار خبر هذا الحفل ردود فعل مختلفة عبر حسابات مجموعة كبيرة من متابعي أخبار الفن، فمنهم من رحّب ومنهم من عبر عن استيائه

يذكر أن حفل تامر حسني يأتي ضمن التغيرات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في المشهد الثقافي والفني والأدبي.

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المصدر: وكالات