تراند اليوم : "خزامة" تفطر قلوب السعوديين

أثار نفوق الناقة "خزامة" التي تعتبر من نوادر الإبل، حالة من الحزن والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

تعود ملكية الناقة إلى رجل الأعمال ناصر بن قريع، وفازت بعدة جوائز كأجمل النوق في مهرجانات الإبل، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

​وذكرت الصحيفة أن "خزامة" واحدة من أجمل ملايين الإبل في الخليج العربي، وحاصلة على جوائز وطنية خليجية.

​وكان مالكها قد تلقى عروضا كثيرة تجاوزت الثلاثين مليون ريال سعودي، إلا أنه رفضها حبا في ناقته، والاستفادة من سلالتها.

​وكتب عدد من الشعراء قصائد رثاء في "خزامة" بعد نفوقها، مع مواساة لمالكها، حيث وصل هاشتاغ "خزامة" للترند على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

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​ونفقت "خزامة" التي تعتبر أغلى ناقة في الجزيرة العربية، بعد مرورها بوعكة صحية، إثر ولادتها نتج عنها وفاة جنينها، ولحقت به صباح اليوم الأربعاء.

​وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للناقة بعد نفوقها، ونشر البعض صورا قالوا إنها لصاحب الناقة.