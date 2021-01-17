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تراند اليوم : الحلقة 106 قيامة أرطغرل الحلقة 106 ارطغرل الحلقة 106 مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 106 مترجمة

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عرضت قناة trt التركية الاربعاء الحلقة 106 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع ،وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 106 جلب أريس امام السلطان علاء الدين ليعترف أمامه بخيانة سعد الدين كوبيك.

من جهته تمكن تيتان في الحلقة 106 من أسر أصليهان وحفصة وتنشب مشاجرة بين تورغت وبامسي على إثر ذلك.

في قيامة ارطغرل الحلقة 106 الجزء الرابع ،يذهب أرطغرل إلى قصر السلطان علاء الدين ويتواجه مع الأمير سعد الدين كوبيك ويكشف خيانته أمام السلطان ويقول أرطغرل له"هناك الكثير من الاثمان ستدفع والكثير من الحسابات التي ستسأل".

ويقول له أرطغرل " هناك الكثير من الرؤوس التي ستأخذ أيها الأمير سعد الدين".

السلطان علاء الدين يقول لأرطغرل لتقل كل شكوكك بوضوح ويقدم له نسخة من رسالة أرسلها أريس إلى الامبراطور تثبت خيانة سعد الدين كوبيك.

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ويسأل السلطان أرطغرل من هو الأمير الخاين أمام الجميع فيجيبه" هو الأمير سعد الدين كوبيك".

وفي أحداث قيامة ارطغرل 106 يعود البطل المغوار حامي حمى الدار ديندار، ويقتل أريس في كمين في الغابة وهو في الطريق إلى السلطان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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