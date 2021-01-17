تراند اليوم : إطلاق أول دمية جنس ذكية تتمتع بخصائص البشر

إطلاق أول دمية جنس ذكية تتمتع بخصائص البشر

لندن / الخليج 365

تطلق شركة تقنية اسمها "Realbotix" دمية جنس "ذكية" Harmony، يمكن للمستخدم تعديل خصائص شخصيتها وإبلاغها بما يرغب به، بهدف جعل التواصل والجنس بينهما أكثر انسجاما.

وتعمل دمية "Harmony" بتقنية الذكاء الصناعي، لذا تستطيع التحدث إلى المستخدم ودراسة ما يحب وما يكره، وكذلك ممازحته ومداعبته.

ويتم تحديد خصائص شخصية الدمية وإدارتها من خلال تطبيق رقمي يحمل اسم، "ReadDollX"، يقوم بدوره ببرمجتها حسب رغبة المستخدم، في حين تجري جميع عمليات المعالجة الرقمية في رأس الدمية، دون جسدها.

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فعلى سبيل المثال، يمكن من خلال التطبيق برمجة الشريكة لكي تكون خجولة، لعوبة، وغيرها من أنواع الشخصيات المختلفة.

ولأن المعالج في رأس الدمية لا يتحكم بجسدها، فمن الممكن أن يلجأ بعض المستخدمين العدائيين إلى "إهانة" الدمية دون الخوف من انتقامها، لكن فعل ذلك سوف يضع الذكاء الصناعي في مزاج معتل.

وبالرغم من أن التقنية ما زالت في المرحلة التجريبية، إلا أن "Realbotix" تعتزم رسميا إطلاق الدمية مع التطبيق المرافق لها، في 14 فبراير الجاري.

كما تبلغ تكلفة رأس الدمية (المعالج) وجسدها والتطبيق، قرابة 15 ألف دولار أمريكي، في حين يمكن استخدام التطبيق منفردا من دون الدمية، وبالمجان، لبرمجة شريكة جنس افتراضية، تعمل بالذكاء الصناعي.

المصدر: Sputnik News