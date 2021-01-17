تراند اليوم : عيد الحب في اليابان طقوس غريبة

طوكيو - الخليج 365

في دول العالم يحتفل الناس، في 14 فبراير شباط بـ"عيد الحب" فيهدون من يحبون الورد، غير أن الأمر يختلف في اليابان إذ يتزامن هذا اليوم بما يسمى عندهم بـ"اليوم الأبيض".

ويسبب تزامن اليومين خلق حالة من الغضب المتزايد في صفوف النساء اليابانيات، حيث ترفض النساء اليابانيات العادة التي تلزمهن في هذا اليوم بإهداء الشكولاته لزملائهم في العمل.

وبحسب إحصائية وجدت بأن أكثر من 60 في المئة من النساء اليابانيات سيشترين لأنفسهن شكولاتة في هذا اليوم، في الوقت الذي قالت فيه 36 في المئة بأنهن لا يزالن يحافظن على هذا التقليد.

يذكر بأن تقديم الشوكولاتة كهدايا في عيد الحب في اليابان بدأ في منتصف الخمسينيات، لتصبح سوقا تدر ملايين الدولارات

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