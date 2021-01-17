تراند اليوم : عبارات تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2015 ... رسائل SMS العيد السعيد

نقدم لكم بمناسبة عيد الفطر السعيد 2015 أجمل التهانى وأحدث تشكيلات صور التهنئة بعيد الفطر المبارك وأيضا كروت تهانى لعيد الفطر وأجمل بطاقات المعايدة بالعيد الصغير ، حيث يود الكثير من الوطن العربى بل والعالم الاسلامى ان يهنئ اصدقائة احبابة اقاربة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2015 .

مسجات تهاني عيد الفطر المبارك SMS رسائل تهنئة العيد السعيد ابدأ باجمل التهانى الحلوة مع أروع عبارات وكلمات بمناسبة عيد الفطر المبارك وأيضا مسجات طويلة او قصيرة جامدة جدا 2015 .

أحسب الايام و الساعات معاها … و أنتظر العيد بس لسناها, وينك حبيبي وذاتي وينك يا نجمة حياتي وينك يا أجمل أعيادي , أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط , أن كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أعايدبك, وشو القهر أكثر من انك تعايد حبيبك وهو ما يدري عنك , في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك

أجمل باقة ورد أرسلها من كل قلبى أحطها بأيدك تنشر العبير الفواح حواليك وتقول لك كل عام وانت بخير .

قدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد.

اقرأ أيضاً

رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير.

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات.

ستة أيام على العيد في احد عايدك قبلي؟؟؟ طبعا لا..شفت انك اول الناس على بالي!

انا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي

رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير

أسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يجمعنا بكم في الفردوس الاعلى

تقبل الله طاعتك.. واتم بالعيد فرحتك..واقر عينيك بنصر امتك

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد ان يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار الى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر الى أُناس نحمل لهم في قلوبنا

—-====———-====—-

أعذب تهنئه لأعذب أحساس ياللي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس

—-====———-====—-

من قالك إني في عيد أو إني سعيد يوم أشوفك هوالعيد وكل عام وإنت بعمر جديد

—-====———-====—-

ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد يالله عسى عيدك سعيد..

—-====———-====—-

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم

—-====———-====—-

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

—-====———-====—-

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل

—-====———-====—-

بالدنيا ناس ذكرهم يرفع الراس من قلبنا نغليهم وبقرب عيد الفطر نهنيهم

—-====———-====—-

متى أشوفك متى ألقاك يمر العيد وانت بعيد وشوقي يزيد وكل عام وانت سعيد

—-====———-====—-

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس احبك اكيد واتمنى لك عيد سعيد..

—-====———-====—-

أرسل سلامي قبل العيد يا عساك بخير مدري اتغلى ولا قلبك صار حديد..؟

—-====———-====—-

حبيت اسلم باليمين ابوس خدك والجبين اهديك ورد وياسمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

—-====———-====—-

أهديكم عطر الورد و ألوانه وأرسل خطابا أنتم عنوانه أهديكم أجمل شعور و أحلى بخور وأهنئكم بقدوم العيد و أيامه

—-====———-====—-

كل عام وأنتم إلى الله أقرب و على الطاعة أدوم وعن النار أبعد

—-====———-====—-

أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك

—-====———-====—-

لك ترق احلا الكلمات وتتهادي اصدق الدعوات ولك يهتف الفؤاد كل عام وانت بخير

—-====———-====—-

العيد ما العيد وما ادراك ما العيد نلبس فيه الجديد وناكل فيه اللذيذ عسى الله يعودوا من جديد

—-====———-====—-

احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

—-====———-====—-

باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

—-====———-====—-

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا

—-====———-====—-

صورتك في خيالي دمك يجري في عروقي ياللي من قلبي أقرب وكل عام وانت لقلبي أقرب

—-====———-====—-

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني كل عيد وانت بخير

—-====———-====—-

مكان البدر خليتك ملاك الخير سميتك عزيز وغالي ناديتك وبعيد الفطر هنيتك

—-====———-====—-

رضي الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء وأحبك بلا ابتلاء وجعلك ساعياً للخير مؤثراً في الغيْر وكل عام وانت بخيْر

—-====———-====—-

هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنّة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول

—-====———-====—-

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطّر بريحان وورود

—-====———-====—-

العيد علينا مبارك وكل أيامك تبارك والنبي جاري وجارك

—-====———-====—-

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وانت بخير

—-====———-====—-

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن لأعز انسان بمناسبة العيد اللي جاي

—-====———-====—-

كعادتي كل عام يرسل سموّي – حفظني الله – برقية تهنئة بالعيد السعيد لعامة الشعب

—-====———-====—-

ياحمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنّيه

—-====———-====—-

عزيزي المشترك نهنئكم بالعيد السعيد ونذكركم بموعد استحمامكم السنوي

—-====———-====—-

نهنئكم بعيد شم النسيم مع تحيات: جمعية مرضى الزهايمر

—-====———-====—-

أكيد سبقني كتير وقالوا كل عام وانت بخير بس يارب تكون مني ” طعمها غير ”

—-====———-====—-

ممكن تزورنا؟ محتاجينك ضروري عاملين كيك وماعندناش سكر ((عيدك مبارك))

—-====———-====—-

يا رسالة سايري ركب السحايب واسبقيه واوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه سطري له من رسايل العيد وشوقيه وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه

—-====———-====—-

بعد عمري بعد روحي بعد عيني بعد قلبي بعد بكرة العيد روح استحمى

—-====———-====—-

جعلك ربي حبيب الكل والعيد بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل

—-====———-====—-

يا إلهي يا سر الوجود .. زيل الهم عن حبيبي الموعود .. ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد .. فوق راسي موجود

—-====———-====—-

في داخل الأصداف يوجد اللؤلؤ، وفي داخلكم وجدت الأنسان و أجمل القيم . وإن كانت هنالك أشياء جميلة في حياتي ، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء. فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد .

—-====———-====—-

حب والحب أفراحنا .. قلوب تعيشكم ذكرى ولقاء وأشواق ….. كل عام وانت الحب لكل الناس

—-====———-====—-

بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى ايات السرور نبارك لك بـ عيد الفطر السعيد

—-====———-====—-

كل سنه وانت اعز اصدقائي .. كل سنه وانت سعيد .. كل سنه تبقى بقلبي .. وبشوفتك تكتمل اعياديانت بعيد وبالك بعيد بس احبك بعيد بس احبك اكيد وكل عيد وانت سعيد

—-====———-====—-

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول عيد مبارك يا أغلى البشر شوفتك هي عيدي تساوي الاهل والدنيا وما فيها وكل عام وانت بالف خير —-====———-====—-

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد .. أنا عيدي والله .. لما أشوفك إنت سعيد

—-====———-====—-

تضيق شرايني وتنسد أوردتي وتختنق أهاتي عندما يراودني شعور أن العيد سيأتي ولن تكون بجانبي

—-====———-====—-

الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان .. ودي أقولك كل عام وإنت بخير وإنت قريب وأخذك بالاحضان

—-====———-====—-

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وإنت بخير

—-====———-====—-

من عرف انسان مثلك .. ينكتب حظه سعيد .. تشرق ايامه وتصبح كل لحظه فيها عيد —-====———-====—-

للكلمه ردود .. وللفرحه وجود .. ولايام العيد وقت محدود .. فلك تهنئه بلا حدود —-====———-====—-

مستحيل تشرق الشمس ومتنورش عليك .. ومستحيل بقرب العيد من غير ما اهنيك .. كل وعام وانت بصحه وسلام —-====———-====—-

كـــ أحبك ــــل >> عـــــ و ــــام >> وإنــ أموت ــت >> بخيــ فيك ـــــر

—-====———-====—-

قبل كل الناس >> أسارع قلبي والإحساس >> وأرسلك مسج حساس >> يقولك كل عام وإنت أغلى الناس

—-====———-====—-

بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد

—-====———-====—-

ألا يا عقد من الماس ألا ياللي القمر جارك أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك

—-====———-====—-

عيدك مبارك .. يا قاطع أخبارك .. العيد بلا وصالك .. ماله بهجة ولا فرحة .. وإنت بعيد عن أحبابك —-====———-====—-

كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولاهلك نافع