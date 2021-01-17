تراند اليوم : مسلسل قبول الجزء الثالث الحلقة 23 .. مخلص قبول 3 الحلقة 24 يوتيوب بجودة عالية

ننقل لكم في لفة درامية جديدة مسلسل قبول 3 وفي أحداثه ريحان في الحديقه يتذكر اوقاته مع سانام وتاتي سانام وتسأله ماذا يفعل هنا فيقول انه يحب الهدوء وتشكره سانام علي مافعله معها فيقول انه لم يفعل هذا من قبل في وجود اهيل وتانفير لكنه لم يتحمل ماقالته ناديه فتقول سانام انه شخص طيب ويحب الناس فيقول انها فتاه طيبه وان كان لم يتعرف عليها جيدا لكنه يحب ان يعرف اكثر عنها فتقول سانام انها ليست طيبه ولكن لها اوقات غضبها ويبتسمان وتقول له سانام انها عندما تراه تحس انه يخفي شيئ فيرتبك ريحان ويقول في الوقت المناسب ستعرفين وتساله سانام وعد؟ فيقول وعد ويمد يده ليتصافحا لكنه يري الحنا ءبيد سانام فيرتبك.

اهيل في غرفته متوتر مما حدث ومن اهانه ناديه لسانام ويخرج من غرفته ويلمح ريحان ينادي سانام لكنها كانت قد انصرفت ويتكلم ريحان ويقول كيف اقول لها مابداخلي وانا لااعرف لم حدث هذا ولكنني اصبحت مرتبط بها واثبحت اكثر من صديقه فانا احبها ويسمع هذا اهيل من بعيد ويتوتر,ناديه تتكلم مع والدي ازهر في غرفه مغلقه وتخبرهم باتفاقها مع تانفير وتصارحهم انها تريد الثروه كلها وتريهم زجاجه يم سوف تعطيه لتانفير للتخلث منها غدا وبهذا تتزوج اهيل تصبح السيده الجديده لكل شيئ ووالدي ازهر مندهشان من احلام ناديه.

سانام تعد الطاوله وتاتي ناديه وتسخر منها وتتوتر سانام وتقول ناديه انها كانت تمازحها ولاتريد ان يكون احد غاضب منها في لليله زواجها وتطلب من سانام ان تترك كل شئ وهي ساكمل فتنصرف سانام دون كلمه وتأتي تانفير وترحب بها ناديه لكن تانفير تقول لاداعي لللطافه مادام لايوجد احد معانا وتخرج ناديه زجاجه السم وتتلفت حولها وتتاكد ان لااحد يراه وتنادي تانفير ليحضر الكل وتخبرهم ناديه انها تعتذر عما حدث بالامس فيندهش اهيل وتتوتر تانفير.

ناديه تعتذر لتانفير وتعتذر لاهيل وتحاول ان تلاطفه لكن اهيل يشرد عندما يري سانام قادمه بالاطباق ويتذكر اوقاته معها واعتراف ريحان بحبه لسانام ويتوتر ويقول انه ليس جوعان،يجلس الكل علي الطاوله وتراقب ناديه ووالدي ازهر تانفير وهي ستشرب الحساء ولكنها تتوقف وتحدث اهيل عن ترتيبات الزواج وتطلب من لطيف ان يحضر القطه لتاكل ايضا وناديه تقلق اكثر لان تانفير لاتأكل وتتحدث فقط.

ناديه تقول لتاننفير انها ستطعمها بنفسها لكن لطيف تهمس لسانام بشئ فتقوف سانام ناديه عن اطعام تانفير فتغضب ناديه،الكل ينصدموا واهيل توتر وتانفير تسأل ماذا حدث وناديه ووالدي ازهر مرعوبين وتقول سانام لتانفير ان لطيف وضعت الكسيره بالشوربه وتعتذر لانها ستغير الشوربه لكن ناديه تنفجر في سانام وتوبخها لتدخلها في كل الامور ويسقط طبق الشوربه علي الارض وتوبخ ناديه سانام لكن سانام تقول انها ستحضر غيره في الحال وتانفير تطلب من ناديه ان تهدأ وتدع سانام تحضر طبقا اخر لانها لاتحب الكسبره فتستاء ناديه وتقول انها لن تكمل الطعام معهم وتميك بيد اهيل ليذهبا معا واهيل يتابع سانام وريحان يكلمها بالاتنزعج وتذهب لتحضر طبق اخر واهيل يكتم توتره.

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قطه تانفير تلعق الشوربه من الارض وتتمدد ميته فتنصعق سانام وتصرخ فتنزعج تانفير ويخبرها اهيل ان القطه ماتت وترتعب ناديه لكنها تقول لاداعي للانزعاج فهي قطه ويقول اهيل انها المفضله لتانفير

سانام تقول لابد انها اكلت شيئا وتقول لطيف انها اكلت من الشوربه فيقول ريحان واهيل ان الكل اكلوا منها فتقول لطيف اذا طبق تانفير كان به شيئا ما فتقول ناديه ان تانفير اكلت منه ولكن ريحان واهيل قلقان وتوقف تانفير كلامهما وتطلب ان يتركوها وحدها وتفكر اما ريحان فيقول اعتقد ان سانام انقذت تانفير هذه المره ايضا

ويقول والدي تانفير لاداعي لاطراء مادمنا لم نتاكد من شيئا فيقول اهيل ولهذا يجب ان نبحث في الامر وتقول تانفير هذا لن يعيد القطه وتنصلاف الي غرفتها وتطلب ناديه من سانام احضار الطعام الي غرفتها وتاخذ اهيل معها وهو لازال يتابع سانام بنظره.

ريحان غاضب لم تتعرض له سانام كل يوم من اهانات ويقول لابد ان تبعد سانام عن كل هذا ويتذكر ان ديلشاد صارحته بامنيتها ان تتزوج سانام بسخص جيدراهات وحياه سعيدان بقربهما من بعضهما ويصلان الي مكان الحفل ويتوتر راهات عندما يجد انه قد حجز لهم ا غرفه واحده باسم السيد راهات وزوجته لكن حياه تقول لاداعي ويذهبوا لي الغرفه ويندهش راهات لان حياه احضرت له اشيائه.

ريحان يذهب الي ديلشاد ويطلب منها ان يتزوج بسانام لانها فتاه طيبه ولاتستحق مايحدث معها ويعدها ان يهتم بسانام ويحقق لها ماتحلم به وسيكون سعيد ان يكونوا عائلته فتسعد ديلشاد وتطلب منه ان يعطيها فرصه لتسأل سانام عن رأيها وتسأله ان كان سأل سانام فيقول ريحان انه يستأذن منها اولا فتفرح ديلشاد وتفكر ان ريحان مثال الشاب ذو الخلق.

تانفير غاضبه جدا وقد فهمت ماحدث وعرفت ان ناديه دبرت لقتلها وتقسم ان لاتدعها تتزوج اهيل وتفكر من تكون عروسا لاهيل في الغد لكي يتزوج وتحصل هي علي الثروه.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل قبول من هنا متمنين لكم أوقات جميلة.