تراند اليوم : مسلسل الكيف الحلقة 22 : الشرطة تبحث عن مصانع الحشيش

في أحداث مسلسل الكيف تقوم زوجة جاسر بسرقة مجوهرات زينات والدة جاسر ولكنها تصدم بأن ابنها الصغير سليم قد شاهدها فحاولت اخافته حتى لا يخبر أحد.

ذهبت زينات إلى منزلها لكي تأخذ جميع ما تبقى لها من اغراض في المنزل فلم تجد مجوهراتها فقامت بطلب الشرطة.

وجدت الشرطة المجوهرات في غرفة إحدى الخادمات.

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حدثت مواجهة قاسية بين جاسر ووالدته زينات حيث حزن جاسر بسبب اتهام والدته له بالسرقة فأخبرته أنها لم تعد تعلم من يحبها ومن يكرهها.

قامت رجال الشرطة بمعرفة سر الخلطة التي يصنعها صلاح وبدأت في البحث عن المصانع التي تصنع ذلك الحشيش المضروب والذي يسبب أضرار أكثر من الحشيش الذي كان ينتج من قبل.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل الكيف من هنا متمنين لكم يوماً جميلاً.