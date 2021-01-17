تراند اليوم : إدمان الإنترنت مرض جديد يصيب الكبار والصغار

وكالات - الخليج 365

لا يستطيع بعض مستخدمي الانترنت الخلود للنوم قبل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وأول شيء يفعلونه عند الاستيقاظ هو التقاط الهاتف الذكي لتصفح الإنترنت مرة أخرى، ويمكن القول إن هؤلاء يواجهون خطر الإصابة بإدمان الإنترنت.

و إدمان الإنترنت مرض جديد بدأ ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويصيب الكبار والصغار سوية. وقد يتطور إدمان الإنترنت ليصبح شبيها بإدمان المواد المخدرة، كما يقول خبراء علم نفس. فكيف يمكن التعرف عليه؟ وما هي طرق علاجه؟

وقد أظهرت دراسات أن قضاء مثل هؤلاء المستخدمين يوما بدون الاتصال بالإنترنت قد يصيبهم بأعراض شبيهة بأعراض الانسحاب لدى مدمني المواد المخدرة، حيث يعانون من الأرق والعصبية.