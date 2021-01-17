تراند اليوم : سجين في السعودية يرفض الخروج من السجن والسبب!!

الرياض- الخليج 365:

وقعت حادثة غريبة من نوعها في السعودية، حيث رفض سجين سبعيني في مدينة بريدة، مغادرة سجنه رغم إطلاق سراحه، وفضل البقاء في زنزانته.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن السجين برر ذلك، لأنه وجد رفاقاً من عمره، وشعر معهم براحة نفسية، لم يجدها في منزله، حيث يعاني من حالة نفسية صعبة وكآبة مع مشكلته الصحية بالقلب والمشي متسنداً على عصا بسبب الاعتلال الجسدي.

وقد أمر القاضي بالإفراج عنه خلال الفترة المتبقية من رمضان وقضاء أيام العيد مع أسرته، على أن يعود للسجن إذا لم يستطع إنهاء مديونيته التي ادعى بها عليه خصمه وتم إيقافه بسببها إلا أنه أكد رفضه مغادرة السجن والذهاب لعائلته.

وبرر ذلك أنه وجد صحبة من عمره وعينة من سجناء شباب بالجناح المثالي، ووجد رعاية طبية ونفسية أعادت له شيئاً من الراحة مع البرامج الترفيهية اليومية، وفقاً لما نقله المستشار بلجنة رعاية السجناء بالقصيم.

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يشار أن السجين لديه ثلاثة من الأبناء مرضى نفسيون، لا يستطع توفير التزاماتهم، بجانب معاناته، لكن إدارة السجن أقنعت السجين بالمغادرة حيث لا يسمح له النظام بالبقاء حال صدور أمر قضائي تجاهه.