تراند اليوم : تعرف على أطعمة تتحكم في وزنك فى رمضان

وكالات - الخليج 365

تتميز الأطعمة في شهر رمضان المبارك تحتوى على سعرات حرارية كثيرة فإننا يمكننا التحكم فى الوزن وتجنب زيادته فى نفس الشهر وذلك بحساب السعرات الحرارية التى تدخل الجسم بالإضافة إلى اتباع بعض القواعد الصحيحة فى التغذية.

ومن هذه القواعد:

1 - التوقف عن تناول الطعام بمجرد الإحساس بالشبع و بالتالى تجنب دخول كميات إضافية وسعرات حرارية إضافية تؤدى إلى الزيادة فى الوزن .

2 - المضغ البطىء للطعام لأنه يؤدى إلى حدوث الشبع الحقيقى والذى يمتد أثره فترة طويلة فيما بين الإفطار والسحور، و الذى يؤدى إلى عدم الرغبة فى تناول المزيد من الطعام .

3 - تفضيل الفاكهة عن الحلويات فى الفترة ما بين الإفطار والسحور

اقرأ أيضاً

القليلة أما فى حالة تناول الحلويات فيفضل تناول الحلويات ذات السعرات الحرارية، بدلا من الحلويات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية. فعلى سبيل المثال نجد أن قطعة الكنافة (100 جرام) تحتوى على 420 سعرا حراريا بينما نجد أن نفس قطعة الكنافة بالمكسرات تحتوى على 780 سعرا حراريا . .

4 - مثال آخر وهو الفرق فى السعرات بين القطائف الصغيرة الحجم التى تحتوى على 200 سعر حراري، بينما نجد الكبيرة تحتوى على 340 سعرا حراريا .

5 - أيضا يجب الاعتدال فى تناول التمر والخشاف وحساب سعراتها بصورة دقيقة، وذلك لأن التمرة الواحدة تحتوى على 17 سعرا حراريا بينما تحتوى ثمرة التين المجففة على 52 سعرا .

6 - و يجب ألا ننسى الدور المهم الذى تلعبه الرياضة فى إنقاص الوزن، فيجب الاهتمام بممارسة أى نوع من أنواع الرياضة وذلك لمدة نصف ساعة يوميا.

وبذلك يمكننا الحفاظ على الوزن وأيضا التخلص من بعض الوزن الزائد خلال شهر رمضان المبارك .

ريجيم لإنقاص الوزن 2 كيلو فى الأسبوع

الإفطار

اليوم الأول: كوب عصير مانجو صغيرــ طبق شوربة لحم ــ قطعة رقاق باللحم المفروم ــ 2 قطعة لحم مشوى – طبق بامية

الثانى: كوب خشاف صغيرــ طبق شوربة دجاج 5 ملاعق مكرونه ¼ دجاجة مسلوقة . طبق كوسة .

الثالث: كوب لبن بالتمر صغير- طبق شوربة دجاج- نصف رغيف بلدى أو 5 ملاعق مكرونة- ربع دجاجة +طبق خضار عدا البطاطس والبسلة

الرابع: كوب قمر الدين- طبق شوربة عدس- رغيف سن- ¼ كيلو كباب +طبق سلطة

الخامس : كوب تمر (3 تمرات)- طبق شوربة لحم- طبق ملوخية- قطعة مكرونة بشاميل- 2 شريحة كبدة مشوية

السادس: كوب تمر هندي- طبق شوربة- طبق سبانخ- قطعة جلاش باللحم المفروم- 2 قطعة لحم مشوي

السابع: كوب عرقسوس- طبق شوربة لسان عصفور (7 ملاعق) - دجاجة مشوية. طبق فاصوليا خضراء

السحور:

طبق سلاطة- طبق فول صغير بدون زيت- كوب زبادى+ رغيف سن أو نصف رغيف بلدى.