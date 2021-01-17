تراند اليوم : تناول الأوميغا 3 تقلل من الوفيات

هولندا - الخليج 365

كشفت دراسة هولندية أن مكملات الأحماض الدهنية “أوميغا 3” تحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة، ومن أبرزها أمراض القلب والسكري والكلى.

وللتوصل إلى هذه النتيجة، استعرض الباحثون نتائج 11 دراسة سابقة، شملت 371 ألفاً شخصاً و965 مشاركاً، توفي منهم أثناء إجراء الدراسات 31 ألفاً و185 مشاركاً في الدراسة بسبب الأمراض المزمنة المختلفة. واكتشف الباحثون أن مكملات “أوميغا 3” ساهم في خفض عدد الوفيات بسبب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والكلى، بنسبة راوحت بين 9 و20%.