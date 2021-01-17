تراند اليوم : رسائل ومسجات عيد الفطر المبارك 2016 .. عباراة تنهئة العيد المميزة

لكل زوارنا حول العالم أجمل مسجات عيد الفطر المبارك واحدث رسائل عيد الفطر الذي يطل علينا هذا العالم بعد صيام ثلاثين يوماً في شهر رمضان والذي يصادف اليوم الجمعة، وننصح الفتيات بالملابس المريحة فالفستان المريح يمنحك إطلالة أنثوية أنيقة ومميّزة وذات أسلوب راقٍ ومحشتم، ولن يتطلب منك جهداً كبيراً في تنسيق حجابك، إذا أحسنت الاختيار واعتمدت فستاناً طويلاً وبأكمام طويلة، فلا تحتاجين إلى أيّ إضافة وتستغنين عن ارتداء الطبقات المزعجة صيفاً.

وبدون ما تقعد تستنا العيد الأن مسجات عيد الفطر 2015 تبعتهم بسلاسة وبهدوء لكل اللي بتعزهم او لكل الموجودين عندك ومسجلهم في الموبايل ” الجوال”،ابعت رسائل عيد الفطر المبارك دينية اسلامية او مضحكة للاصدقاء والاحباء، للحبيب، للحبيبة، للزوجة والزوج المسافر، ولكل معارفك بالفصحى وبجميع اللهجات الدارجة في اقطار الوطن العربي الكبير( مصر، السودان، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، اليمن، السعودية، الكويت، قطر، الامارات، البحرين، سلطنة عمان، العراق، سوريا، فلسطين، الاردن، لبنان ).

ابدأ باجمل تهنئة حلوة مع اروع عبارات وكلمات بمناسبة عيد الفطر المبارك وحبة مسجات طويلة او قصيرة جامدة جدا 2015 – 2016 والله لسه بدري يا شهر الصيام.

اجمل رسائل عيد الفطر المبارك 2015 تهاني للموبايل

اسأل من اعد العيد .. وطوى الشهر الفقيد .. يمدكم بعمر مديد.. ويجعل حياتكم عيد سعيــد

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يا إلهي يا سر الوجود .. زيل الهم عن حبيبي الموعود .. ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد .. فوق راسي موجود

في داخل الأصداف يوجد اللؤلؤ، وفي داخلكم وجدت الأنسان و أجمل القيم . وإن كانت هنالك أشياء جميلة في حياتي ، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء. فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد .

حب والحب أفراحنا .. قلوب تعيشكم ذكرى ولقاء وأشواق ….. كل عام وانت الحب لكل الناس

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد .. أنا عيدي والله .. لما أشوفك إنت سعيد

تضيق شرايني وتنسد أوردتي وتختنق أهاتي عندما يراودني شعور أن العيد سيأتي ولن تكون بجانبي

عيد الفطر فرحة ما تكمل إلا بوجودك .. والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك .. كل عام وإنت بخير

الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان .. ودي أقولك كل عام وإنت بخير وإنت قريب وأخذك بالاحضان

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وإنت بخير

ياقوة الله وين انا ونت والعيد..مالله كتبلي معك بالعيد ميعاد..هذا الزمن يوعد وراحت مواعيد..وهموم قلبي من عنا البعد تزتاد..في كل عيد يزيد بالقلب توكيد..ان السنين المقبله مابها اعياد..انتي بعيده والفرح عني بعيد

العيـــد قرب أسعد الله ممساك..والله مدري وين خـــد لمستــه..وين أنت ياللي عيدنا في محياك..كف القدر من ضيقة الخلق بسته..من يوم ما لوحت لي كف يمــناك..لليوم دمعي بالخفا ما حبسته..ومن يوم ماذوقتني حر فرقـــاك

والياس زرعه في حياتي غرستـه ..شريت لي ثــوب على شان لقيـاك..والثـوب راحت موضته مالبستـه..وشريت عطر ما زهاني بلياك..أربع سنين بعـلبته ما لمستـه..ودفتر قصيد كل يوم يترجاك .

مـا فيه يوم ما سهرت ودرستـه ..ياهاتفي “أرجوك”ود..السلامي..و”أرجوك”بالله وصل..الشوق كله..و”أرجوك” هنيهم((بعيدالفطر))

ناسٍ لهم بأقصى ضميري محله ..ناسٍ لهم كل الغلا..واحترامي..غاليين عندي والغلا ..مانمله

فرحة الأعياد بشوفك تكتمل..وانت عيد القلب يومه يحتويك..وش يفيد القول وترتيب الجمل..دام كل حروف حبي تنتخيك.والرسايل بيننا همزة وصل..وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك..والكواكب دايرة دورة زحل..والقمر طالع بنوره يحتريك

يارسالة سايري ركب السحايب واسبقيه..واوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه..سطري له من رسايل العيد وشوقيه..وباركي له قبل كل الناس وفرحيه.