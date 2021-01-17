تراند اليوم : لعلاج مشكلة الانتفاخ لدى السيدات

وكالات - الخليج 365

الكثيرمن الفتيات والسيدات يعانون من مشكلة الانتفاخ سواء بسبب الطعام، البرد أو كأحد أعراض الدورة الشهرية، ولأن الحياة لا تتوقف بسبب حالة انتفاخ عابرة، لا بد من أن تنفذي التزاماتك الهامة سواء الذهاب الى العمل، حضور اجتماع أو حفلة هامة، نقدم لك الحل في كوب شافي.



المكونات: كوب من الماء الساخن، أوراق النعناع الطازجة أو كيس شاي نعناع، شرائح من الزنجبيل، شرائح ليمون أو برتقال، اتركي هذه المكونات في الماء لمدة 5 دقائق فقط ثم اشربيها.



الزنجبيل والنعناع رائعان، وهما علاجان هامان في التخلص من الانتافخ، بينما تضيف الحمضيات نكهة منعشة وجرعة مفيدة من فيتامين ج ومضادات الاكسدة، التي تريح عضلات الوجه بمجرد استنشاقها. وكل هذا المكونات تخلص الامعاء من الغازات وتحسن الهضم – وأنت بحاجة الى امعاء نظيفة وخالية من اي منغصات في هذا اليوم الهام. يمكنك تناول كوبان الى ثلاثة اكواب في اليوم وستشعرين وكأنك فقدت الوزن حرفيا.