تراند اليوم : مسلسل "وعد" الحلقة 24 (الرابعة والعشرين) بجودة عالية

بأحداث مسلسل "وعد" الدكتورة رانيا تخبر سليم أن الدكتور سعيد هو من قام بإبلاغ طليقها أيمن بما بينهما، فيقوم الدكتور سليم بتوبيخ سعيد وتهديده بالطرد من المستشفى إذا استمر في تصرفاته.

الدكتور سليم يطلب من يوسف المصري أن يؤجل فكرة سفره إلى تايلاند حتى يحضر معهم عيد ميلاد "وعد"، ويوسف يلبي طلبه.

سليم يفاجئ وعد بحفل اسطوري يوم عيد ميلادها ويهديها خاتم ألماس ثمين، ويوسف يحضر الحفل وقلبه يعتصر حزنا على السعادة التي يراها في عيون وعد مع زوجها.

في نفس التوقيت تحتفل الدكتورة رانيا بخطوبتها، ووعد تعلم أن تنظيم عيد الميلاد كان من إخراج يوسف فتقرر أن تعيد نظر في علاقته به حتى لا تخسره.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل وعد من هنا متمنين لكم أجمل الاوقات وأحلاها.

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