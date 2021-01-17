تراند اليوم : تناول سمك السالمون يوميا تقلل الأزمة القلبية

واشنطن - الخليج 365

توصلت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية عن أحدث صيحة طبيعية لمكافحة الأزمة القلبية والتقليل نظريا من فرص الوفاة عقب الإصابة بها، وأشار الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من الأسماك الغنية بالزيت والمكسرات والحبوب يحد خطر الوفاة من الأزمة القلبية بنسبة تصل إلى 10%.

وتابع الباحثون أن الأسماك الزيتية مثل السالمون والماكريل والسردين والتونة تحتوى على تركيزات عالية من الأوميجا-3، وهو حمض دهنى شهير يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، كما تحتوى مكسرات عين الجمل والبندق والزيت الحار على كميات كبيرة من الأوميجا-3 ولكن النسخة النباتية منه.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب إجراء 19 دراسة تم إجراؤها داخل 16 دولة، وشملت أكثر من 45 ألف شخص، وكشفت النتائج أن الأكلات الغنية بالأوميجا-3 تحد من خطر الوفاة بالأزمة القلبية بنسب متوسطة، وأوصى الباحثون بتناول أسماك السالمون أو السردين أو الماكريل مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع للتمتع بهذه الفوائد المثيرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Internal Medicine" خلال شهر يونيو الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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