تراند اليوم : الدمعة الحمراء الحلقة 23 أونلابن: الشاعر يطلب رد من العراف

في بداية أحداث مسلسل الدمعة الحمراء يطلب الشاعر ردا من العراف بعد طلبه للشيلة، إلا أن وافي يدخل فجأة على المضاف ويعطي الشاعر سرج الشيلة، ويقول له أنه إذا مدح القهوجي أخذ الشيلة لكنه لم يستطع فاكتفى بالسرج.

قبل وصول العراف لديرة فاضل، يدور حوار بين فاضل وزوجته حول طلب شيمة لوافي ويقول بأنه سوف يطلب أيام للتفكير، ويغضب هذا الأمر أم شيمة وتقول بأن التفكير والمشورة ليست ضرورية لنسب العراف.

يصل العراف ويطلب شيمة لابنه إلا أنه لا يعود برد واضح، أما أبناء وردان فينوون "التحجير" على ابنة عمهم ويطلبونها لخطاب ويعم الحزن بيت فاضل.

اقرأ أيضاً

وخلال تشاوره مع ابنه يقول له بأنه مستعد للتنازل عن الشيخة وكل ماله مقابل أن يتراجع خطاب عن طلبة شيمة.

المسلسل من هنا