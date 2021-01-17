تراند اليوم : أفضل طرق لعلاج للكولسترول وارتفاع ضغط الدم

القاهرة - الخليج 365

أفضل علاج للكولسترول وارتفاع ضغط الدم ، الكثير من المصريين يعانون من الكولسترول وارتفاع ضغط الدم ، لذلك إليكم علاج لمواجهة الكوليسترول السيئ وارتفاع ضغط الدم .

أفضل علاج للكولسترول وارتفاع ضغط الدم :-

هذا العلاج هو وصفة الأميش التقليدية، تلك الوصفة السرية التي تعتبر علاج طبيعي 100% لعلاج الكولسترول وارتفاع ضغط الدم ،وهي متاحة لأي شخص يهتم بأن يظل في صحة جيدة، كما أنه تبعاً للتقارير فوُجد أن هؤلاء الأشخاص يعيشون حياة صحية ولمدةً أطول.

مقادير الوصفة :-

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الزنجبيل المبشور. , فص من الثوم مبشرو. , خل حمض التفاح. , عسل صافي. ,عصير ليمون.

طريقة التحضير :-

تقوم بخلط تلك المكونات معاً ووضعهم في إناء من الزجاج.

تقوم بوضع غطاء الإناء الزجاجي وغلق الإناء ثم وضعه في الثلاجة لمدة 5 أيام.

اشرب الخلطة مرتين يومياً، مرة قبل الفطار على معدة فارغة، ومرة أخرى قبل العشاء.

في خلال أسبوع فقط يمكنك اختبار مستوي الكولسترول وضغط الدم وستندهش من النتائج، فالكولسترول سينخفض و الضغط العالي سينخفض أيضاً وسيكون منتظم.