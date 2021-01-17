تراند اليوم : مسلسل الاسطورة الحلقة 22 : بدر باشا ينقلب على ناصر

في أحداث مسلسل الاسطورة الجديدة يستعيد ناصر وعيه بعدما دخل على زوجته "حنان" لأول مرة منذ أن تزوجها ويشعر بالندم على مافعله، كذل الحال حنان تشعر بالذنب على ما فعله ناصر معها دون رضاها.

الظروف تخدم ناصر من جديد وتجعله يرضي غروره أكثر بعدما أصبحت حبيبته تمارا في تقيم في منزله مع زوجها وعائلته حتى بناء منزلهم الجديد.

أمين يحاول إقناع سماح بترك الحارة والعيش في مكان بعيد عن عائلته وعائلتها.

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بدر باشا يعلم أن ناصر يعمل مع عدوه الدكتور سلماوي فيخطط للانتقام منهما معاً.

طارق يقع في مأزق بعدما تم القبض عليه وبحوزته مخدرات أثناء قيادته سيارته فيلجأ لناصر الذي يذهب إلى قسم الشرطة ويتوسط لكي يتم الإفراج عن طارق وتمارا، ويتعمد ناصر إهانة طارق أمام تمارا في قسم الشرطة.

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