تراند اليوم : بيبسي تعيد استخدام مادة مسرطنة في مشروباتها

وكالات / مشرق نيوز

قررت شركة "بيبسيكو" إدخال مادة الإسبرتام مجددا إلى مشروباتها الغازية في الولايات المتحدة، بعد الفشل التجاري لمحليات اصطناعية جديدة، على ما أفادت به ناطقة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس.

وكانت الشركة العملاقة للمشروبات غير الكحولية قررت في نيسان/ إبريل 2015، الاستعاضة عن هذا المحلي الشهير بمادة السوكرالوز المسوقة تجاريا تحت اسم "كانديريل"، بعدما اعتبرت دراسات أن الإسبرتام مسرطن..

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إلا أن المبيعات تأثرت ويستمر المستهلكون الأمريكيون في تجنب المشروبات الغازية التي تستخدم محليات اصطناعية. وتراجعت مبيعات مشروبات "بيبسي لايت" بنسبة 10.6% في الربع الأول من السنة، فيما تراجعت مبيعات "كوكا لايت" من شركة "كوكا كولا" المنافسة لـ"بيبسي" بنسبة 5.7%.

وأوضحت الناطقة أنه "يريد المستهلكون أن تتوافر لهم خيارات في ما يتعلق بالمشروبات الغازية، لذا فإننا نثري مجموعة منتجاتنا من خلال طرح ثلاثة خيارات تناسب حاجاتهم وأذواقهم".

وستستمر "بيبسيكو" تاليا ببيع مشروبات غازية تستخدم فيها السوكرالوز. وقد اعتمدت "كوكا كولا" من جهتها محليات من مصادر طبيعية مثل نبتة ستيفيا المحلية جدا، لكنها بطعم السوس.