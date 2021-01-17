تراند اليوم : مسلسل مع حصة قلم الحلقة الثانية .. شاهد نت مع حصة قلم الحلقة 2 حصة التي تعاني من مشكلة النسيان الدائم في ورطة كبيرة

مع حصلة قلم مسلسل في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها طول الوقت، مما يضطرها إلى أن تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور.

النجمة الكويتية حياة الفهد تطل على جمهورها في رمضان 2018 عبر مسلسلها الجديد "مع حصة قلم" الذي انتهت من تصويره قبل ايام، وتجسد فيه شخصية مختلفة عن ادوارها السابقة بين عمل يجمع "التراجيديا" و"المضحك المبكي" بعدما تضطر على التسلح بالقلم والورقة لتسجيل ملاحظاتها حول كل ما يدور في حياتها بسبب تعرّضها لحادثٍ جعل من ذاكرتها غير قادرةٍ على تخزين ما يجري حولها.

وتظهر حياة الفهد في المسلسل بشخصية امرأة طيبة تدعى "حصة"، تنسى الأحداث والأشخاص في حياتها وحتى أولادها، وهذا ما يتسبب لها بمشاكل مع الآخرين، لذا تقرّر أن تعيش مع الورقة والقلم، لأن من دونهما لا تعرف ماذا تفعل وكيف تتصّرف خصوصا وانها تصبح مطمعاً للمحيطين بها.

العمل يناقش ايضا قضايا أخرى ضمن إطار درامي مشوق، غني بالأحداث الدراميّة، وهو من إخراج مناف عبدال، وقصة علي الدوحان، أما البطولة إلى جانب حياة الفهد فلكل من: باسم عبد الأمير، ومشاري البلام، وإلهام علي، ونور الغندور، وعبدالله الطليحي، وحسين المهدي،ويعقوب عبد الله، وعبير أحمد، وزهرة الخرجي، وياسة، ومحمد جابر، ونواف نجم، وشهد الكندري، ورتاج العلي وغيرهم.

اما كاتب العمل علي الدوحان فأكد ان مسلسل "مع حصّة قلم" تمت كتابته خصيصاً للنجمة حياة فهد، موضحا انه كان لديها ملاحظات طفيفة أنجزها في غضون 10 أيام قبل بدء التصوير.

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وحول احداث العمل يقول الكاتب ان "حصّة عاشت زيجتين الأولى أنجبت منها فارس (مشاري البلام) وكوثر (إلهام علي)، والثانية أثمرت عن ثلاثة أبناء هم مشاري (يعقوب عبد الله)، مبارك (حسين مهدي) وتاليا (نور الغندور).

ويشير كاتب العمل الى ان "حصة" تلقى تعاطفا من ابنتها "كوثر" التي تساعدها وتقف معها، بينما لا تعدو لابنها لفارس سوى ماكينة صراف آلي، أما الأبناء الثلاثة الآخرون، فقد بدأت علاقتهم بها متأخرة، إذ حرمهم والدهم من رؤيتها، كونها كانت مريضة ولديها ملفّ في الطب النفسي، واعتبرها زوجها الأول (محمد جابر) غير سوية، وكان ذلك ذريعة ليحرمها من أولادها 25 سنة، لذا هم لا يشعرون بعاطفة حقيقية تجاهها، ويعتبرونها مجنونة عندما يلتقونها.

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