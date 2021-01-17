تراند اليوم : عوض أبا عن جد الحلقة 2 .. شاهد نت عوض ابا عن جد الحلقة الثانية

عوض أباً عن جد كوميديا ساخرة في رحلة تمتد عبر أزمنة مختلفة وعصور تاريخية امتدت قرونا عدة، وتحديدا منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الحالي، تتجلى شخصية "عوض".. فهو مشرد وأحيانا يدّعي البطولة ويتقمصها في شكل مثير، وفي مرات تجده عاشقا صعلوكا، يهيم في عشقه هيام عنترة بعبلة، وقيس بليلى، وفي مرات يحمل هموم الأخذ بالثأر وإلا سيلحقه العار ويلحق عائلته.

يحفل المسلسل بالعديد من كوميديا المواقف في رؤية "فانتازية" ساخرة، لا تخلو من مواقف تتوالى وأحداث كوميدية تتواصل.

يقوم بالبطولة نجوم الكوميديا السعودية والخليجية أسعد الزهراني وحبيب الحبيب وعبد المجيد الرهيدي وهيا الشعيبي وشمس ووعد.

المسلسل من هنا